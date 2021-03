Egal, wie sehr ihr euch in Valheim auch anstrengt: Momentan bekommt ihr keine Erze oder Metalle durch die Portale durchgedrückt. Das könnte sich aber in Zukunft vielleicht ändern. Und hierbei liegt die Betonung auf »vielleicht«.

Denn wie der Entwickler hinter dem Steam-Hit bekannt gibt, denkt man momentan darüber nach, Spieler Erze und Metalle auch durch Portale transportieren zu lassen. Das würde den Bergbau in Valheim natürlich wesentlich entspannter gestalten.

Portal-Verbot für Erze und Metalle

Was ist das Problem? In Valheim könnt ihr früher oder später Portale bauen, die euch das Durchqueren der Spielwelt dank einer Schnellreisefunktion unheimlich erleichtern.

Allerdings lassen sich aktuell keine Erze mithilfe der praktischen Bauten transportieren. Und das kann zum Problem werden, gehören Erze doch zu den wertvollsten Materialien für Crafting und Co., die ihr auf eurer Valheim-Map finden könnt.

Damit wird aber natürlich auch irgendwo die Kreativität der Spieler gefördert: Weil man sich per Portal nicht einfach an etwaigen Gefahren vorbeimogeln kann, wollen sichere Routen oder sogar alternative Transportmöglichkeiten erschlossen werden.

Das könnte(!) sich in Zukunft ändern

Im Gespräch mit PCGamesN erklärt nun der CEO des Entwicklers Iron Gate Richard Svensson, dass während der Arbeiten an Valheim nie feststand, dass sich Erze auch per Portal transportieren lassen. Tatsächlich hat man sich während der Entwicklung mal dafür, dann wieder dagegen entschieden.

Es besteht Hoffnung: Wie Svensson jetzt verrät, denkt man bei Iron Gate abermals darüber nach, den Transport der wertvollen Ressourcen per Schnellreise wieder zugänglich zu machen. Allerdings ist diesbezüglich noch nichts in Stein gemeißelt, weswegen wir an dieser Stelle noch nicht zu viel versprechen möchten.

Svensson betont derweil, dass man bei dieser Entscheidung definitiv auf das Feedback der Community hören wird. Wenn ihr also dafür seid, dass man in Valheim Erze per Portal durch die Spielwelt schicken kann, solltet ihr das die Entwickler wissen lassen.

Guides zu den Erzen und Portalen von Valheim

Falls ihr übrigens Hilfe bei Valheim braucht, helfen unsere Guides auf GameStar Plus allemal weiter: Wir erläutern euch ausführlich, wo ihr Erze wie wie Zinn, Eisen, Bronze und Kupfer finden und verarbeiten könnt. Dafür müsst ihr aber auf jeden Fall erstmal die Spitzhacke beziehungsweise Pickaxe craften - wie das geht, verraten wir euch ebenfalls.

Außerdem haben wir eine praktische Anleitung für euch, wie ihr Portale bastelt und so die Schnellreise freischaltet. Einen kompletten Überblick über all unsere Plus-Guides zu Valheim haben wir für euch natürlich ebenso parat.