In der riesigen Open World des Steam-Hits Valheim kann es ziemlich lange dauern, von A nach B zu kommen. Zum Glück haben die Entwickler des Survival-Spiels einen Weg eingebaut, wie ihr euch blitzschnell über die Karte teleportieren könnt.

Wie ihr die Portale und somit die Schnellreise in Valheim freischaltet und was ihr dabei beachten müsst, erklären wir euch in diesem Guide. Weitere Hilfen findet ihr in der großen Guide-Übersicht zu Valheim:

Portale und Schnellreise - so funktioniert's

Die Schnellreise in Valheim funktioniert mit Portalen, die ihr frei in der Spielwelt platzieren könnt. Anschließend müsst ihr einen Namen vergeben, indem ihr das Portal mit E aktiviert.

Stellt ihr nun ein zweites Portal auf und weist diesem denselben Namen zu, könnt ihr zwischen den beiden Portalen hin- und herreisen, indem ihr einfach hindurchlauft.

So stellt ihr die Portale her

Folgende Materialen benötigt ihr, um ein Portal herzustellen:

10 Graydwarf Eyes (Graydwarf-Augen)

20 Fine Wood (Edles Holz)

2 Surtling Cores (Surtling-Kerne)

Graydwarf-Augen könnt ihr schon im ersten Biom, dem Grasland, finden. Haut dafür einfach ein paar Graydwarfs (nicht zu verwechseln mit Greylings!) um, diese hinterlassen euch in der Regel eines ihrer Augen.

Für Fine Wood (Edles Holz) benötigt ihr eine Bronze-Axt, mit der ihr fortgeschrittene Bäume wie Birken fällen müsst.

Wie ihr an dieses Werkzeug und auch an die Surtling-Kerne gelangt, erklären wir euch in unserem Guide zur Metallverarbeitung:

Portale haben einen Haken

Allerdings haben die Portale auch einen Haken, denn ihr könnt nicht alles, was ihr am anderen Ende der Karte sammelt, so in eure Basis zurückbringen.

Jegliche Metallbarren und Erze können nicht durch die Portale befördert werden. Dazu gehören Tin (Zinn), Copper (Kupfer), Bronze, Iron (Eisen), Silber (Silver) sowie Black Metal Scraps. Das ist besonders ärgerlich, da Metalle viel wiegen und seltene Erze nur in gefährlichen Gebieten wie dem Sumpf oder in den Bergen auftauchen. Aktuell müsst ihr also weiterhin für den Transport auf den Einsatz des Karren setzen.