Wenn ihr schon eine Weile nicht mehr in das Survival-Spiel Valheim reingeschaut haben solltet, bekommt ihr bald ein paar gute Gründe, wieder in die raue Wikingerwelt einzusteigen. Denn das Highlight des kommenden Updates sind eisige Dungeons, die ihr erforschen könnt.

Was abseits der finsteren Höhlen noch alles an neuen Inhalten auf euch zukommt, erfahrt ihr in diesem Artikel. Und wenn ihr euch dafür interessieren solltet, wie es langfristig mit Valheim weitergehen soll, haben wir die Antworten ebenfalls schon für euch parat:

Ein Segen für Controller-Fans

Die neuen Eis-Höhlen werden beim ersten Start des Spiels nach dem Update generiert, weshalb der Ladevorgang einmalig etwas länger ausfallen kann. Finden könnt ihr die neuen Dungeons übrigens nur in noch unerforschten Gebieten auf eurer Map.

Was euch genau im frostigen Untergrund erwartet, verraten die Entwickler nicht im Detail. Wir lehnen uns aber ganz weit aus dem Fenster und wagen die Prognose, dass ihr mit Feindkontakt rechnen müsst. Am besten packt ihr also Axt, Schild und ein paar Fressalien ein, bevor ihr aufbrecht.

Das Ganze lässt sich nun noch besser steuern! Denn abseits der Eis-Dungeons gibt es noch eine ganze Reihe an weiteren Neuerungen, unter anderem der von Fans langersehnte vollständige Controller-Support. Dessen Addition hat übrigens einen simplen Grund, denn Valheim wird mit dem neuen Patch auch kompatibel für das neue Steam Deck gemacht. Das schließt auch die Skalierung der UI mit ein.

Was kommt sonst noch alles hinzu? Zu den weiteren Neuerungen des Updates zählen unter anderem:

Neue Gegner: Wölfe, Kultisten, Fledermäuse

Wölfe, Kultisten, Fledermäuse Neue Crafting-Materialien: Rote Jute, Fenring-Haar, Fenring-Klauen

Rote Jute, Fenring-Haar, Fenring-Klauen Neues Rüstungs-Set: Fenris-Mantel, Fenris-Leggins, Fenris-Kapuze (inkl. Boni, wenn ihr alle gleichzeitig tragt)

Fenris-Mantel, Fenris-Leggins, Fenris-Kapuze (inkl. Boni, wenn ihr alle gleichzeitig tragt) Neue Waffe: Flesh Rippers

Flesh Rippers Neue Möbel: Teppich aus roter Jute, Vorhänge aus roter Jute, Stehendes Kohlebecken

Teppich aus roter Jute, Vorhänge aus roter Jute, Stehendes Kohlebecken Neues Event: Du hast den Kessel gerührt

Ihr könnt das Spiel jetzt im Einzelspieler-Modus jederzeit pausieren

FPS-Limiter hinzugefügt, reduzierte Auslastung im Hintergrund

Außerdem gibt es noch eine ganze Reihe an Bugfixes und kleineren Tweaks. Die vollständigen Patch-Notes findet ihr wie gewohnt auf Seite 2 dieses Artikels.

Wenn ihr die neuen Möbel in eurem Heim platziert, solltet ihr übrigens gut aufpassen - denn ein kleiner Fehler kann bereits dazu führen, dass ihr vom Gott des Donners persönlich bestraft werdet:

Wenn es euch jetzt schon in den Fingern juckt, nach der Axt zu greifen, haben wir auch eine kleine Anleitung parat, wie ihr das Test-Update schon jetzt bei Steam installieren könnt. Wie immer gilt natürlich: Ausprobieren auf eigene Gefahr!

Öffnet eure Steam-Bibliothek und macht einen Rechtsklick auf den Valheim-Eintrag. Wählt Eigenschaften und navigiert im neuen Fenster zu dem Reiter Betas . Dort findet ihr eine Textzeile, in die ihr den Code yesimadebackups eingebt. Oberhalb der Textzeile sollte euch nun der Public-Test-Branch angeboten werden, den ihr natürlich aus der Liste auswählt. Schließt das Fenster wieder. Nun sollte Steam automatisch das Valheim-Update herunterladen.

Was sagt ihr zum neuen Valheim-Update? Ist der vollständige Controller-Support auch für euch ein Segen, oder sollte das Spiel sich lieber auf mehr und vor allem schneller erscheinende Inhalte konzentrieren? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!