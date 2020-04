Valorant: Alle Agenten des Shooters und ihre Skills im Überblick

Zum Start der Closed Beta am 7. April erreichte Valorant dank Key Drops irre Zuschauerzahlen bei Twitch. Das für Sommer 2020 angekündigte Spiel setzt auf eine Mischung aus CS:GO und Overwatch. Während wir vom Grundgerüst her einen Taktik-Shooter der ganz alten Schule spielen, sollen Helden-Skills etwas Schwung in das gewohnte Gameplay bringen.

Jeder der Helden - in Valorant heißen sie Agents - führt dabei ein eigenes Set an Fertigkeiten mit ins Feld. In dieser Übersicht stellen wir euch alle Agenten vor und zeigen euch ihre Skills. So könnt ihr entscheiden, welcher Held für euch und eure Spielweise am besten ist.

So funktionieren die Skills in Valorant

Die Charakter-Fähigkeiten in Valorant funktionieren anders als in den meisten anderen Shootern. Es gibt insgesamt drei verschiedene Skill-Typen, aus denen sich die vier festgelegten Fähigkeiten pro Agent zusammensetzen.

Ultimative Fähigkeiten: Jeder Charakter hat eine eigene Ulti, die erst durch Kills oder abgeschlossene Objectives aufgeladen werden muss. Dafür ist sie extrem mächtig.

Jeder Charakter hat eine eigene Ulti, die erst durch Kills oder abgeschlossene Objectives aufgeladen werden muss. Dafür ist sie extrem mächtig. Signatur-Fähigkeiten: Diese Skills stehen euch in jeder Runde automatisch zur Verfügung. Pro Agent gibt es eine festgelegte Signatur-Fähigkeit.

Diese Skills stehen euch in jeder Runde automatisch zur Verfügung. Pro Agent gibt es eine festgelegte Signatur-Fähigkeit. Erwerbbare Fähigkeiten: Jeder Agent kann sich zwei weitere Skills dazukaufen. Ihr könnt sie zu Beginn jeder Runde im Store erwerben. Sie sind allerdings nicht individuell zusammenstellbar - die Auswahl ist für jeden Helden festgelegt.

Phoenix, der Feuerteufel

Phoenix stammt aus Großbritannien und setzt im Kampf auf offensive Skills. Mit Phoenix im Team könnt ihr also schnelle Durchbrüche anführen oder als Jungler auch mal auf eigene Rechnung kämpfen. Oder aber eine Ablenkung schaffen, während euer Valorant-Team heimlich an einer anderen Stelle angreift.

Das sind Phoenix' Skills

Flammenwand - Platziert eine feurige Barriere, die die Sicht blockiert und jedem, der sie durchquert, Schaden zufügt. Phoenix kann die Wand verbiegen, indem er die linke Maustaste beim Werfen gedrückt hält.

- Platziert eine feurige Barriere, die die Sicht blockiert und jedem, der sie durchquert, Schaden zufügt. Phoenix kann die Wand verbiegen, indem er die linke Maustaste beim Werfen gedrückt hält. Fieser Wurf - Wirft eine Fackel um Ecken, die nach einer kurzen Verzögerung in gleißendem Licht explodiert und alle, die sie ansehen, vorübergehend blendet. Linksklick krümmt sie nach links, Rechtsklick krümmt sie nach rechts.

- Wirft eine Fackel um Ecken, die nach einer kurzen Verzögerung in gleißendem Licht explodiert und alle, die sie ansehen, vorübergehend blendet. Linksklick krümmt sie nach links, Rechtsklick krümmt sie nach rechts. Heiße Hände (Signatur) - Phoenix wirft einen Feuerball, der nach einer Verzögerung oder beim Aufprall auf den Boden explodiert. Die Feuerzone schädigt Feinde und heilt den Spieler.

- Phoenix wirft einen Feuerball, der nach einer Verzögerung oder beim Aufprall auf den Boden explodiert. Die Feuerzone schädigt Feinde und heilt den Spieler. Revanche (Ultimativ) - Phoenix markiert seine aktuelle Position. Wenn er während der Dauer dieser Fähigkeit stirbt oder die Zeit abläuft, wird der Agent an der markierten Stelle mit voller Gesundheit wiedergeboren.

Jett, die Messerartistin

Jett stammt aus Südkorea und nutzt ihre Geschwindigkeit, um Gegner schwindelig zu laufen. Mit ihr könnten Spieler warm werden, die agilere Kampfstile mögen und ihr Team in Valorant mit einer Art Rauchgranate beim unbemerkten Vorrücken unterstützen möchten.

Das sind Jetts Skills

Wolkenbruch - Jett wirft eine Nebelwolke aus, die die Sicht blockiert. Per Fähigkeitstaste kann sie die Flugbahn der Wolke während des Fluges krümmen.

- Jett wirft eine Nebelwolke aus, die die Sicht blockiert. Per Fähigkeitstaste kann sie die Flugbahn der Wolke während des Fluges krümmen. Aufwind - Nach einem kurzen Aufladen katapultiert sich Jett in die Luft.

- Nach einem kurzen Aufladen katapultiert sich Jett in die Luft. Rückenwind (Signatur) - Jett führt einen Dash in die Richtung aus, in die sie sich bewegt.

- Jett führt einen Dash in die Richtung aus, in die sie sich bewegt. Klingensturm (Ultimativ) - Jett bewaffnet sich mit mehreren tödlichen Wurfmessern, die mäßigen Schaden anrichten und bei Kopftreffern tödlich sind. Durch das Erzielen eines Kills werden alle Dolche wiederhergestellt. Ein Linksklick wirft einen einzelnen Dolch. Rechtsklick wirft alle verbliebenen Dolche in einem kurzen Feuerstoß.

Viper, die Giftschlange

Viper stammt aus den USA und setzt auf giftige Effekte, um Gegner in Säure zu baden oder mit einer Wand die Sicht auf Schlüsselstellen zu blockieren. Außerdem kann sie ein großes Gebiet in ihre persönliche Schlangengrube verwandeln, wodurch sie alle Gegner in dem Bereich sehen kann.

Das sind Vipers Skills

Kontamination - Viper feuert ein Geschoss ab, das in einer Lache schädlicher Säure explodiert.

- Viper feuert ein Geschoss ab, das in einer Lache schädlicher Säure explodiert. Giftwolke - Wirft einen Gas-Emitter, den man reaktivieren kann, um auf Kosten von Treibstoff eine giftige Rauchwolke zu erzeugen. Der Emitter kann aufgenommen und nach einem kurzen Cooldown erneut geworfen werden.

- Wirft einen Gas-Emitter, den man reaktivieren kann, um auf Kosten von Treibstoff eine giftige Rauchwolke zu erzeugen. Der Emitter kann aufgenommen und nach einem kurzen Cooldown erneut geworfen werden. Toxinschirm (Signatur) - Viper setzt eine lange Reihe von Gas-Emittern ein, die man reaktivieren kann, um eine hohe Wand aus giftigem Gas auf Kosten von Treibstoff zu erzeugen.

- Viper setzt eine lange Reihe von Gas-Emittern ein, die man reaktivieren kann, um eine hohe Wand aus giftigem Gas auf Kosten von Treibstoff zu erzeugen. Schlangengrube (Ultimativ) - Viper erzeugt eine große toxische Wolke in einem Gebiet, die so lange hält, wie Viper in der Wolke bleibt. Feinde innerhalb der Wolke werden für Viper hervorgehoben.