Valve veröffentlicht versehentlich eine Version von Left 4 Dead, die nie jemand hätte spielen sollen

Der Prototyp sieht natürlich deutlich schlechter aus als das fertige Spiel.

Zum 25. Jubiläum von Half-Life gab es ein recht umfangreiches Update für Gordon Freemans erstes Abenteuer. Und auch das originale Counter-Strike bekam im Zuge dessen einige Neuerungen per Patch ab, doch dabei unterlief Valve wohl ein Fehler. Denn in den Dateien steckt auch der Code einer sehr frühen Version des Zombie-Shooters Left 4 Dead, die einige Fans nun sogar zum Laufen brachten.

Wie konnte das denn passieren?

So wie Counter-Strike aus einer Mod von Half-Life entstand, lassen sich die Anfänge von Left 4 Dead zu Counter-Strike, genauer gesagt dem Nachfolger Condition Zero zurückverfolgen. Mike Booth, ein leitender Entwickler des Zombie-Shooters verriet erst letztes Jahr, dass sein Team damals eine Mod für Condition Zero mit dem Namen Terror Strike erstellt hätte.

Hier musste man wie in Counter-Strike eine Bombe platzieren, wurde dabei aber von Zombies verfolgt, die mit Messern bewaffnete KI-Soldaten waren. Hatte man die Bombe gelegt, spawnte eine weitere, große Horde dieser Zombies, die man dann besiegen musste. Laut Booth war es für die Entwickler ein beliebtes Mittagspausen-Spiel .

Genau für diesen simplen Prototyp lässt sich nun der Code im neuen Update für Counter-Strike finden. Findige Fans haben den Code bereits mit einer zuvor entdeckten Map namens Zombie-City kombiniert, und das Ganze spielbar gemacht:

Warum, und wie genau der Code nun im Update für Counter-Strike landete, bleibt ungeklärt. Möglicherweise handelt es sich um ein Versehen, oder ein kleines Easter Egg, beziehungsweise um einen Scherz der Entwickler. Ein weiterer Hinweis auf ein Left 4 Dead 3 wäre vielen Fans wahrscheinlich noch lieber gewesen.

Habt ihr eigentlich Left 4 Dead, oder dessen Nachfolger schon einmal gespielt? Wie gefielen euch die beiden Zombieshooter, und würdet ihr euch einen Nachfolger wünschen? Oder spielt ihr lieber in Counter-Strike gegen echte Menschen, anstatt Horden von KI-Zombies zu erledigen? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!