Die Rollenspiel-Hoffnung Vampire Bloodlines 2 enthüllt ihre Hauptfigur und erntet dafür sofort Spott

Einige Designentscheidungen bei Bloodlines 2 sorgen für hochgezogene Augenbrauen bei Fans.

Die Entwickler von Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 haben mit Phyre gespielt und sich offenbar verbrannt, wenn man die Reaktion vieler Fans betrachtet. Was wir mit dem blutleeren Wortwitz meinen: Der Entwickler The Chinese Room hat die Hauptfigur des vampirischen Rollenspiels enthüllt und die kommt bei vielen Fans in etwa so gut an wie ein Pflock als Geburtstagsgeschenk für Graf Dracula.

Der Name ist ein Problem …

Der Name eurer Hauptfigur in Bloodlines 2 wird Phyre lauten, egal, ob ihr das wollt oder nicht. Und diese Kreation wird weder im Kommentarbereich des Enthüllungsvideos auf YouTube noch auf Reddit wirklich positiv aufgenommen.

Ihr habt das Video verpasst? Macht nichts, hier könnt ihr euch den Reveal anschauen:

Eine kleine Auswahl an Reaktionen gefällig? In diesem Reddit-Thread findet ihr noch viele weitere:

Phyre in the hole!

Töte ihn lieber mit… Phyre!

Zünden wir ihn an…Phyre!

Phyre wird das Haus niederbrennen!

Das ist fast so kreativ und witzig wie unser initiales Wortspiel - aber nur fast. Auch der User tomtheconqerur kann es nicht fassen. Er schreibt anderswo auf Reddit:

Ich muss die Leute daran erinnern, dass jemand dafür bezahlt wurde, das zu schreiben, und jemand wurde dafür bezahlt, diesen Namen zu genehmigen. Das wird ätzend werden.

… und die Vertonung ebenfalls

Als ob der Name nicht schon genug Knoblaucharoma in der Spielspaßsuppe hinterlassen würde, regen sich viele Fans außerdem über die Vollvertonung von Phyre auf. Denn was in Rollenspielen wie The Witcher 3 oder der Mass-Effect-Trilogie noch als dicker atmosphärischer Pluspunkt gilt, wird hier als Einschränkung der eigenen Vampirfantasie empfunden.

Zur Erinnerung: In Bloodlines 2 könnt ihr nach derzeitigem Stand folgende Eigenschaften von Phyre festlegen:

den Clan

das Geschlecht

das Outfit

Noch ist unklar, ob die Dialogmöglichkeiten in Bloodlines 2 an den Vorgänger heranreichen.

Schon seit geraumer Zeit steht der Fanwunsch im Raum, den eigenen Charakter noch tiefgreifender anpassen zu können. Nun wird befürchtet, dass durch die eingesprochenen Dialoge die Entscheidungsfreiheit weiter eingeschränkt wird, als wenn Phyre stumm aus einer Vielzahl an Antwortmöglichkeiten wählen kann.

Der vor Spott nur so triefende Top-Kommentar mit über einhundert Likes unter dem Ankündigungsvideo wird deutlich:

Ich war besorgt, dass mein Vampir-RPG mir tatsächliche Wahlmöglichkeiten geben und mich meinen Charakter tiefgreifend anpassen lassen würde, damit ich das Gefühl habe, ein Vampir in dieser Vampirwelt zu sein. Glücklicherweise spricht Phyre hier in drei verschiedenen Schattierungen den gleichen Scheiß während des Dialogs und ist im Grunde ein fester Charakter. Wahlmöglichkeiten machen mir Angst, also ist das großartig.

Es bleibt abzuwarten, ob das Entwicklerteam auf die größer werdende Kritik reagiert oder nicht.

Wie steht ihr zu den beiden Neuigkeiten rund um Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2? Gefällt euch der Name Phyre oder findet ihr ihn auch eher unpassend? Was sagt ihr zur Vollvertonung eures Charakters? Ein Plus für die Atmosphäre oder doch eher ein störender Aspekt, der euer eigenes Rollenspiel erschwert? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!