Während Bloodlines 2 auf sich warten lässt, wird noch ein Vampire: Masquerade-Spiel angekündigt

In Vampire: The Masquerade – Justice springt ihr nachts über die Dächer von Venedig.

Beim Meta Quest Gaming Showcase Anfang Juni durften Fans des beliebten Vampire-Franchise aufhorchen. Fast Travel Games entwickelt ein neues Spiel aus dem Masquerade-Universum! Dabei handelt es sich allerdings nicht um einen Nachfolger des beliebten Klassikers Bloodlines, sondern um ein neues VR-Spiel für die hauseigene Brille des Facebook-Konzerns sowie für Playstation VR2.

Der kommende Serienteil mit dem Titel Justice entführt euch in die italienische Lagunenstadt Venedig. Doch statt romantischen Gondelfahrten steht in Justice vor allem Blutsaugen auf dem Programm.

1:00 Vampire: The Masquerade - Justice: Erster Gameplay-Trailer zum VR-Ableger

Hauptfigur Justice, ein Vampir aus dem Banu Haqim-Clan, muss in dem Spiel die fiesen Hecata aufspüren. Denn die haben den Banu Haqim nicht nur ein uraltes Relikt gestohlen, sondern auch noch Justice’ Erzeuger ermordet. Das schreit natürlich nach Rache.

Was gibt das Gameplay her?

Laut Entwickler bestehen die Kämpfe des Adventures primär aus einer Mischung aus Schleichen, dem Zaubern mit Blutmagie und Schüssen aus der versteckten Armbrust. Dazu erwarten euch zahlreiche Rätsel. Die Fähigkeiten des eigenen Vampirs sollen in drei separaten Skilltrees ausbaubar sein: jeweils einer für Schleichen, Kampf und Ausdauer.

Neben der Hauptstory erwarten euch laut Ankündigung zahlreiche Nebenquests und ein »einzigartiges Dialogsystem«. Auch außerhalb der Missionen will euch Justice bei Laune halten: Das düstere Venedig soll mit seinen »verwinkelten Gassen, Kanälen, vergessenen Katakomben und prunkvollen Palästen« zum Erkunden einladen. Virtuelles Sightseeing quasi. Fast Travel Games Gründer Erik Odeldahl betont:

Justice ermöglicht es den Spielern dank der Power der virtuellen Realität, die verlockende Welt von Vampire: The Masquerade wie nie zuvor zu erleben.

Für Fans von Serien-Urgestein Bloodlines dürfte das Spiel dennoch keinen vollwertigen Ersatz für die ausstehende Fortsetzung Bloodlines 2 bieten. Deren Veröffentlichung hatte sich zuletzt immer wieder verzögert. Ein neues Releasedatum gibt es nach wie vor nicht. Vielleicht kann Justice hier ja zumindest ein kleines Trostpflaster sein. Es soll schon Ende 2023 erscheinen.

Was denkt ihr: Kann euch ein VR-Spiel aus dem Vampire: The Masquerade-Universum die Wartezeit auf Bloodlines 2 verkürzen? Oder haltet ihr eisern durch, bis es irgendwann doch noch erscheint?