Vesemir-Darsteller William Roberts ist tot - Die Witcher-Entwickler verabschieden ihn mit einem emotionalen Video

Von Oberhexer Vesemir (rechts) lernt Geralt so ziemlich alles, was er kann und weiß. Nun ist dessen Darsteller verstorben.

Tausende von Spielern kennen seine Stimme. In zwei Witcher-Spielen stand er uns in der Rolle von Geralts Ziehvater und Oberhexer Vesemir zur Seite. Jetzt ist William Roberts für immer verstummt. Der amerikanische Schauspieler und Synchronsprecher verstarb bereits im Februar 2025 im Alter von 80 Jahren.

Roberts wurde im Oktober 1943 im US-Bundesstaat Oregon geboren und sammelte seine ersten Schauspielerfahrungen beim dortigen Shakespeare Festival. Am kalifornischen Humboldt State College studierte er nach seiner Schulzeit Theater. Anschließend wanderte er nach Großbritannien aus, wo er in Manchester sein Studium mit einem Diplom im Fach Drama abschloss. Dort lernte er auch seine erste Frau kennen, mit der er gemeinsam zwei Theatergruppen gründete.

Neben dem Theaterschauspiel war Williams vor allem auf das Synchronsprechen und Lesen von Hörspielen für das Radio spezialisiert. Er wurde für seine tiefe, klangvolle Stimme bekannt. Als Sprecher hört ihr ihn unter anderem in Animefilmen wie Patlabor 2 und Appleseed oder den Videospielen Xenoblade Chronicles 2 sowie der Witcher-Reihe. Privat war Roberts in seinem späteren Leben ein begeisterter Pilot.

Lebe wohl, alter Freund

Nachdem Williams Tod erst im April einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde, nahmen viele Fans und ehemalige Weggefährten in den sozialen Medien Abschied von dem verstorbenen Schauspieler. Auch die Witcher-Entwickler vom polnischen Studio CD Projekt Red erinnerten nun an Williams. Auf Twitter teilte das Studio ein Video, mit dem das Team den Vesemir-Darsteller ehrt:

In diesem Jahr haben wir William 'Bill' Roberts verloren, der Vesemir in den The Witcher-Spielen dargestellt hat. Heute verabschieden wir uns voller Dankbarkeit von ihm. Du hast uns unterrichtet, du hast uns Ratschläge gegeben, du hast dich um uns gekümmert. Kaer Morhen wird ohne dich nie dasselbe sein. Lebe wohl, alter Freund.

Das Video nimmt Bezug auf eine der emotionalsten Szenen aus The Witcher 3; Achtung, Spoiler! - Vesemirs Tod. Nach der Schlacht von Kaer Morhen versammeln sich die Helden rund um Geralt, Ciri und Yennefer um Vesemirs Scheiterhaufen und gedenken ihres alten Freundes und Lehrmeisters.

Ciri erinnert sich, dass sie viel von ihrem Hexer-Handwerk von Onkel Vesemir gelernt hat, Geralt erklärt, dass Vesemir wie ein Held gestorben sei. Viele Witcher-Fans hatten damals bei ihrem ersten Durchgang in The Witcher 3 Tränen in den Augen - sie konnten nicht fassen, dass Vesemir gestorben sein sollte.

Sich mit solch einer emotionalen Szene von dem Mann zu verabschieden, der Vesemir so überzeugend zum Leben erweckt hat, ist natürlich eine schöne letzte Geste im Gedenken an eine Persönlichkeit wie William Roberts.