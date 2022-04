Von Baldur's Gate bis Neverwinter: Die spannendsten Ankündigungen der D&D-Direct

Von Dungeons and Dragons haben die meisten vermutlich schon mal etwas gehört. Sei es, weil ihr selbst ihr das gleichnamige Pen&Paper-Rollenspiel kennt und spielt, einige Romane aus dem Universum gelesen habt oder Videospiele spielt, die dem Regelwerk von Dungeons and Dragons zugrunde liegen.

Die beliebte Marke von Wizard of the Coast hat auch dieses Jahr wieder eine Menge spannender Neuheiten auf Lager und veranstaltete deswegen Mitte April ein Livestream-Event. Unter dem Namen D&D-Direct wurden neben Kampagnenkoffern auch eine ganze Reihe Brett- und Rollenspiele vorgestellt.

Wir haben euch die spannendsten Ankündigungen zusammengefasst:

Neverwinter: Dragonslayer

Das Free-To-Play-MMO Neverwinter geht in die nächste Addon-Runde. Dieses Mal dreht sich alles um die Drachen, welche die Welt von Faerun bedrohen. Als frisch gebackener Drachentöter könnt ihr den geflügelten Echsen an den Kragen gehen.

Das Dragonslayer-Addon soll bereits im Juni 2022 erscheinen.

Baldur's Gate 3

Seit Baldur's Gate 3 am 6. Oktober 2020 in den Early Access kam, hat sich vieles verändert. Mittlerweile hat die heiß erwartete Rollenspielfortsetzung bereits sieben große Updates erhalten. Mit dem letzten fanden die Barbaren ihren Weg ins Spiel. Jetzt blicken die Entwickler von Larian Studios, die zuvor an Divinity Original Sin 2 arbeiteten, auf den Early Access zurück.

Baldur's Gate 3 soll 2023 vollständig erscheinen. Ein konkretes Releasedatum gibt es noch nicht.

D&D Onslaught

Über Onslaught kursierten bereits einige Gerüchte durchs Netz, die sich jetzt offiziell bestätigten: Das Strategie-Brettspiel mit Minis erscheint noch 2022 und ist auf zwei Spieler ausgelegt. Beide Parteien spielen eine Gruppe aus Helden, die aus den bekannten Fraktionen Faeruns bestehen. Ihr Ziel ist es, in den verschiedenen Dungeons nach Ruhm, Glanz, Glorie und natürlich Schätzen zu suchen und dem Gegenspieler nicht mal den Grufstaub unter den Fingernägeln zu gönnen.

D&D Onslaught erscheint mit 21 vorbemalten Miniaturen und kostet 147 US-Dollar.

D&D Dragonlance

Wer sich mit Dungeons und Dragons auskennt weiß, dass es neben den vergessenen Reichen auch noch weitere Settings gibt - eines davon kehrt nun zurück. In Dragonlance funktioniert beispielsweise die Magie ein wenig anders, wie ihr es von den Forgotton Realms gewohnt seid und spielt in der Welt von Kyrnn, in der eine Drachenkönigin ihr Unwesentreibt.

Neben einem neuen Abenteuerbuch namens Dragonlance: Shadow of the Dragon Queen erscheint außerdem ein dazu passendes Brettspiel namens Dragonlance: Warriors of Krynn, das ihr in eure Kampagne integrieren könnt. Das Ganze soll noch irgendwann 2022 erscheinen.

Spelljammers: Adventures in Space

Wer noch weiteren frischen Wind in seine D&D-Kampagnen bringen will, kann das mit Spelljammer tun. Das neue Setting vereint klassische Schiffs- und Tiefsee-Geschichten mit den Weltraum, sodass Space-Piraten und allerlei andere spannende Genre-Mixes entstehen.

Zusammen mit dem neuen Setting kündigte Wizzard of the Coast auch noch drei neue Bücher an:

The Astral Adventurer’s Guide™: Ein Kampagnen-Buch mit weltraumbasierten Charakteroptionen, Zaubersprüchen und magischen Gegenständen, Deckplänen und Beschreibungen für Spelljammer-Schiffe.

Ein Kampagnen-Buch mit weltraumbasierten Charakteroptionen, Zaubersprüchen und magischen Gegenständen, Deckplänen und Beschreibungen für Spelljammer-Schiffe. Boo’s Astral Menagerie™: Mit über 60 Kreaturen aus dem Wildspace und dem Astralmeer, darunter Astralelfen, kosmische Schrecken, Mond- und Sonnendrachen, Killerkometen und Weltraumclowns.

Mit über 60 Kreaturen aus dem Wildspace und dem Astralmeer, darunter Astralelfen, kosmische Schrecken, Mond- und Sonnendrachen, Killerkometen und Weltraumclowns. Light of Xaryxis™: Ein Abenteuer für Spielleiter, das in der Astralebene spielt, gedacht für Charaktere der Stufen 5-8.

Die komplette D&D-Direct könnt ihr euch übrigens auf YouTube anschauen.

Worauf freut ihr euch am meisten? Wird es mal wieder Zeit, einen Blick in Neverwinter zu werfen? Oder seid ihr noch mit Baldur's Gate 3 beschäftigt? Vielleicht plant ihr aber auch schon die erste Space-Piraten-Kampagne für eure Gruppe. Schreibt uns doch in die Kommentare, welche Ankündigung euch am besten gefallen hat.