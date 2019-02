Warframe hat mit dem letzten Update eines seiner grundlegendsten Systeme geändert: Die alten Alerts gibt es nicht mehr. Stattdessen habt ihr nun ein wie aus Fortnite bekanntes Battlepass-System. Allerdings sind bei Digital Extremes' Free2Play-Shooter alle Battlepass-Inhalte gratis.

Das Update nennt sich Warframe: Nightwave und beginnt mit »Serie 1: Der Wolf von Saturn Six«. Bei der namensgebenden Nightwave handelt es sich um die Radiosendung der neulich im Spiel aufgetauchten Nora Night. Über die bekommt ihr eine Reihe von Herausforderungen, für deren Abschluss ihr natürlich belohnt werdet.

Die Belohnungen von Nightwave

Wenn ihr an den Nightwave-Events teilnehmt, steigt ihr nach und nach in einzelnen Stufen auf und schaltet so neue Belohnungen frei. Die sind zeitlich begrenzt und ausschließlich über Noras Aufgaben verfügbar. Neben Items für Veteranen gibt es auch einige nützliche Dinge für Neulinge.

In der folgenden Liste findet ihr die Belohnungen aller 30 Tiers. Besonders interessante Gegenstände, die zudem für das Gameplay relevant sind, haben wir für euch fett hervorgehoben.

Alle Belohnungen von Serie 1: Der Wolf von Saturn Six

Wolf-Sigil Wolf-Glyphe 50 Wolf Cred 2 Waffen-Slots Wolf-Noggle 50 Wolf Cred 3 Forma 1 Warframe-Slot Wolf-Emblem »Wolf Salute«-Emote 1 Orokin Catalyst 50 Wolf Cred Nightwave Sigil »Wild Frenzy«-Augment für die Grakata 20.000 Kuva 50 Wolf Cred Wolf Decal für das K-Drive »Bursting Mass«-Augment für die Mutalist Quanta 20.000 Kuva 50 Wolf Cred Nightwave-Emblem »Napalm Grenades«-Augment für die Penta »Saturn Six Captura«-Szene 50 Wolf Cred Arcane Energize »Wolf Howl«-Emote 3 Forma »Saturn Six«-Syandana 1 Umbra-Forma Kosmetisches »Saturn Six«-Rüstungsset

Wolf Cred ist eine neue Währung, für die ihr die alten Alert-Belohnungen bekommt. Das Angebot des dazugehörigen Shops ändert sich täglich. Hier findet ihr Orokin-Catalysts, Orokin-Reaktoren, Nitain, Auren und ähnliches.

Wer ist der Wolf von Saturn Six?

Der namensgebende Wolf ist ein neuer Miniboss in Warframe. Der funktioniert ähnlich wie der Stalker und kann euch ab sofort in den Missionen auflauern. Wenn ihr ihn besiegt, habt ihr die Chance, Teile für eine neue Waffe sowie Mods zu bekommen. Im Gegensatz zum Stalker ist der Wolf nicht allein, sondern bringt eine Reihe von Flüchtlingen mit sich. Fangt ihr diese, bekommt ihr für jeden einzelnen 50 Wolf Cred zusätzlich.

Das Update bringt die ersten großen Änderungen für Warframe in diesem Jahr. Die nächsten sind bereits geplant. Noch 2019 soll zum Beispiel Warframe: Railjack erscheinen, das Multi-Crew-Raumschiffe einführen wird. Für den weiteren Verlauf plant das Entwicklerstudio noch Neuerungen wie eine zusätzliche Fraktion und die Fortsetzung der Story um den Krieg mit den Sentients.

