Der mittlerweile achte Hotfix für das derzeitige Event Operation Scarlet Spear in Warframe ist erschienen und verbessert vor allem dessen Belohnungen.

Doch während der Entwickler Digital Extremes noch mit Patches für die Veranstaltung beschäftigt ist, fanden die Spieler mit einer Katze einen neuen Problemherd.

Mehr Zeit für Operation Scarlet Spear

Operation Scarlet Spear wird aufgrund der bisherigen Probleme um eine ganze Woche verlängert und endet somit erst am 28. April 2020.

Zusammen mit dieser Ankündigung nannte der Entwickler eine Reihe von Änderungen an der Berechnung der Punktzahl. Diese gehen mit dem kommenden Hotfix 27.3.9 live.

Kurz zusammengefasst: Ihr bekommt eure Belohnungen in Zukunft schneller. Damit geht das Team auf die Kritik ein, der Grind des Events sei zu heftig.

Die Änderungen im Detail

Ground Assault: Ihr bekommt acht statt fünf Punkte pro Killcode. Wer bis Runde 17 spielt, erreicht damit 4.131 Punkte statt wie bisher 2.295.

Ihr bekommt acht statt fünf Punkte pro Killcode. Wer bis Runde 17 spielt, erreicht damit 4.131 Punkte statt wie bisher 2.295. Murex Raids: Ihr bekommt zwölf statt zehn Punkte pro Killcode. Wer Murex Nummer fünf erreicht, erhält dadurch 3.960 Punkte statt wie bisher 1.875.

Ihr bekommt zwölf statt zehn Punkte pro Killcode. Wer Murex Nummer fünf erreicht, erhält dadurch 3.960 Punkte statt wie bisher 1.875. Mehr Belohnungen: Noch im Laufe der Woche könnt ihr euch in der Operation seltene und legendäre Arcanes erspielen.

Noch im Laufe der Woche könnt ihr euch in der Operation seltene und legendäre Arcanes erspielen. Limbos Stasis: Das Team erklärt, dass Limbos Fähigkeit Operation Scarlet Spear trivialisiere. Deswegen wird man schon sehr bald ändern, wie Stasis mit der Fraktion der feindlichen Sentient interagiert. Details dazu gibt es noch keine.

38 1 Mehr zum Thema Warframe - Alles, was ihr über den F2P-Hit wissen müsst

Was hat es mit der Katze auf sich?

In Warframe kämpft ihr nicht nur gemeinsam mit anderen Menschen, sondern dürft zudem Tierbegleiter mit in die Schlacht nehmen. So gibt es hundeartige Kubros und Kavats, die auf Katzen basieren. Der Warframe Khora hat zudem als Fähigkeit eine ganz besondere Miez: Venari.

Die Probleme mit den pelzigen Vierbeinern begannen mit Operation Scarlet Spear. Denn hier ist ausschließlich Venari dank einer speziellen Aura dazu in der Lage, den missionskritischen Oplink zu heilen. Hotfix 27.3.6 änderte das zum Leidwesen der Spieler.

Mehr noch: Mit diesem Patch verlor Venari die Fähigkeit, Verteidigungsziele an sich zu heilen. Das verwirrte die Nutzer, da die Tipps im Ladebildschirm explizit erklären, dass die Aura der Katze dazu in der Lage sein soll.

Schnelle Reaktion

Mittlerweile entschuldigte sich der Entwickler für diesen Fehler bereits offiziell im Forum:

"Wir haben eine überstürzte Änderung in Hotfix 27.3.6 vorgenommen, durch die Venaris Heilaura nicht mehr auf Oplinks UND Verteidigungsziele wirkt. Zudem war es ein Fehler Venari's Heilung eines Verteidigungsziels einen Fix zu nennen. Dafür entschuldige ich mich. Es ist korrekt zu sagen, dass es sich dabei um ein Feature handelt. Immerhin gibt es einen eigenen Ladebildschirmtipp dafür! Die Änderung entsprang unserem Verlangen, Exploits in der Operation so schnell wie möglich zu beheben. Wir kommunizierten das nicht vernünftig."

Die Probleme sind jedoch noch nicht aus der Welt geschafft. Denn zwar darf Venari jetzt die Verteidigungsziele wieder heilen, nicht aber den Oplink. Und diese Möglichkeit fehlt den Spielern. Das Resultat: Ihr verliert die Mission irgendwann zwangsläufig, wenn ihr nicht extrahiert.

Auch, dass das Team diese Möglichkeit in der Entschuldigung einen »Exploit« nannte, stößt manchem Nutzer sauer auf. harishiamback schreibt so auf Reddit:

"Fähigkeiten einzusetzen ist jetzt also ein Exploit! Venari Heilung, Limbo Stasis XD. Was kommt als nächstes? DPS Frames trivialisieren Elite Sanctuary Onslaught und werden getweaked?"

Dass die Fertigkeiten der titelgebenden Warframes bei vielen Kämpfen beziehungsweise Spielmodi nicht funktionieren oder eingesetzt werden können, ist bereits seit langer Zeit ein großer Kritikpunkt vieler Spieler. Die Änderung an Venari heizt dieses Thema aufs Neue an.

In der näheren Zukunft wird jetzt anscheinend ein weiteres Rework anstehen. So erklärte Megan von Warframes Community-Team, dass man bereits in den kommenden Tagen über etwaige Änderungen an Fähigkeiten, die Verteidigungsziele heilen können, sprechen wird.