Bei Warhammer 40.000 Boltgun gehen die internationalen Wertungen weit auseinander

Warhammer 40K als brachialer Shooter? Ob das so großartig ist, wie es klingt, ist nicht unumstritten.

Warhammer 40.000: Boltgun will euch mit Look und Gameplay in alte Zeiten versetzen. Wie jetzt erste Tests zeigen, hat dieser Retro-Ansatz jedoch Vor- und Nachteile. Auf Metacritic kommt der Shooter deshalb bisher nur auf eine Wertung von 73. Wie die einzelnen Wertungen ausfallen und was gelobt, sowie kritisiert wird, fassen wir für euch zusammen.

So fallen die Wertungen für Boltgun aus

Einige Testwertungen in der Übersicht findet ihr in der folgenden Tabelle. Auffallend ist, dass eine große Zahl von Publikationen eine 80 vergibt, es gibt aber mehr Ausreißer nach unten als nach oben.

Was wird gelobt, was kritisiert?

Für Impulsegamer ist Boltgun ein echter Leckerbissen für Fans der düsteren Zukunftsvision von Warhammer. Aber auch abseits vom Szenario erwarte euch ein hervorragender Shooter. Auch IGN France lobt den Shooter: Er beweise, dass Warhammer 40K perfekt im Genre des Doom-Like funktioniere, wenngleich er keinerlei Innovation bietet.

Ein bisschen kritischer äußert sich dagegen Destructoid: So sei das Leveldesign nicht konsequent und teilweise verwirrend. Zeitweise müsse man deshalb alle Ecken und Winkel nach Munition absuchen, was dem sonst großartigen Shooter schade.

IGN merkt an, dass dem grundsätzlich gut gelungenen Shooter auf halbem Weg die Luft ausgehe, da man ab dann weder neue Waffen noch neue Gegner findet. Zwar werde das Spiel nicht langweilig, doch könnte jemand, der weder Warhammer- noch Retro-Fan ist, enttäuscht werden.

2:02 Mächtige Warhammer 40k-Action gepaart mit Oldschool-Shooter: Boltgun im Gameplay-Trailer

Für TheGamer ist der von vielen Tests angesprochene Mangel an Innovation ein ernsteres Problem:

Boltgun mischt das Warhammer-Universum perfekt mit einem Genre, das wie für es gemacht erscheint, aber bietet keine Überraschungen. Es hat sich in den Kopf gesetzt, ein Doom-Klon zu sein und damit Erfolg gehabt. Das ist in mancher Hinsicht gut, aber auch ein Verlust, da der Shooter mit ein paar originellen Ideen etwas Besonders hätte sein können.

Und auch Gamerant tut sich mit dem konsequenten Retro-Shooter schwer: Er vereine das beste und schlechteste aus den FPS der 90er und werde vor allem von archaischen Design-Entscheidungen zurückgehalten. Man könne das Spiel daher kaum jemandem empfehlen, der sich nicht verzweifelt nach den 90er-Jahren sehnt oder ein Hardcore-Warhammer-Fan ist.

We Got This Covered, die die schlechteste Wertung für Boltgun (40) abgeben, werfen dem Shooter sogar vor, das Genre vollkommen missverstanden zu haben. Vor allem das Leveldesign und die Kämpfe empfand der Tester als frustrierend. Als Beispiel werden etwa regelmäßige Ereignisse genannt, die euch zahlreiche Wellen von Gegnern entgegenwerfen.

Was haltet ihr nach einem Blick in die Tests vom neuen Warhammer-Shooter? Glaubt ihr, dass Boltgun euch Freude bereiten wird, oder lasst ihr erstmal die Finger davon? Was erhofft ihr euch für ein Erlebnis von dem Spiel? Und welche sind eure liebsten Warhammer-Spiele, ob 40K oder nicht? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!