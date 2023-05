TW Warhammer 3: Spieler erklärt allen Fraktionen zugleich den Krieg, erntet Millionen Views

Die Vampirküste war auch in Total War: Warhammer 2 schon spielbar, zumindest via DLC.

Eine kleine Crew untoter Piraten gegen den Rest der Welt: Nein, das ist nicht das geleakte Drehbuch zu einem neuen Teil Fluch der Karibik, sondern die selbst erstellte Challenge eines YouTubers in Total War: Warhammer 3.

Mit seinem Video zum furchtlosen Feldzug hat The Grim Kleaper viele Fans begeistert. Was steckt hinter der Idee – und kann so ein irrwitziger Feldzug überhaupt Erfolg haben?

Vampirküste vs. All: Das Experiment

Die Fraktion: Die untoten Piraten von der Vampirküste sind eine Fraktion, die auf der Map mitten im Meer beginnt. Ihre Lore ist ziemlich finster: Der Vampir Luthor hat sich aus ertrunkenen Seemännern eine Zombie-Crew rekrutiert, jetzt sammeln sie neue Mitglieder für ihre verfluchte Flotte. Teil der Crew, Teil des Schiffs – Moment, falsches Franchise.

Das Nekromantie-Feature der Fraktion ist für diese tollkühne Kampagne perfekt: Je mehr Gegner sterben, desto mehr Kämpfer kann die Vampirküste für die eigene Seite erwecken.

Die Regeln: The Grim Kleaper hat sich zu einigen Regeln verpflichtet, um die Challenge besonders fordernd zu machen.

Er spielt auf höchster Schwierigkeit

Er muss mit allen Fraktionen im Krieg liegen und allen den Krieg erklären, sobald er neue aufgedeckt

Er darf nur Friedensangebote machen, um seine Gegner in eine Falle zu locken

Allein für die ganzen Kriegserklärungen brauchte The Grim Kleaper über eine Stunde – und zerschoss damit das User Interface von TW Warhammer 3.

Okay, soweit zum Hintergrund, aber wie lief die Challenge denn nun? Wenn ihr 35 Minuten Zeit habt, könnt ihr das Video hier anschauen. Alternativ lest ihr unten unsere Zusammenfassung.

Die ersten Runden verbringt die Vampirküste stilecht damit, Siedlungen zu plündern. Die Kriegtstaktik besteht darin, tausenden Zombie-Piraten Knarren in die Hand zu drücken und zu hoffen, dass genug von ihnen das Ziel treffen – was erstaunlich gut funktioniert.

Nach vielen Schlachten und Wortwitzen gewinnt die Vampirküste und erobert die gesamte Warhammer-Welt dank ihres völlig übermächtig gewordenen Kommandanten Graf Noctilus.

Sein Video hat bisher 1,2 Millionen Views gesammelt, viele Fans zeigen sich in den Kommentaren begeistert von The Grim Kleapers humorvoller Art und seinem beachtlichen Erfolg. Er bietet auf seinem Kanal noch viele weitere irrwitzige Videos zu TW Warhammer 3, Crusader Kings 3, Hitman, Rimworld und so weiter.