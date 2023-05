Warhammer 40k Boltgun mausert sich gerade zum echten Steam-Hit - und das trotz großer Kritik

Schon das Artwork zu Boltgun weckt nostalgische Gefühle.

Mit Warhammer 40.000: Boltgun gibt’s nach Darktide schon wieder einen Shooter im beliebten Grimdark-Sci-Fi-Universum, der richtig viel Spaß macht – zumindest, wenn man auf die Meinung der Spielerinnen und Spieler bei Steam hört.

Der Retro-Shooter, in dem ihr als Space Marine gegen Dämonen und Chaos Space Marines antretet und im 90er-Jahre-Stil ganze Horden davon dezimieren müsst, steht dort nämlich aktuell bei 95 Prozent positiven User-Wertungen.

Warum die Leute Boltgun lieben

Boltgun beschreibt sich selbst auf Steam als Boomer Shooter – das relativ frische Untergenre zeichnet sich durch schnelles, geradliniges Gameplay sowie natürlich durch die bereits erwähnte 90er-Jahre-Optik aus, die an Spiele wie Doom, Duke Nukem 3D, Heretic und Blood erinnert.

Und genau dafür kommt es auch bei den Shooter-Fans auf Steam gut an. So schreibt etwa BertiBert:

Ein Spiel für 20 Dollar, das kein Live-Service ist und zum Start komplett fertig ist? Das eine zusammenhängende Kampagne bietet und sich gut in die Geschichte von 40k einfügt? Und das alles im Jahr 2023?!? Das größte Problem dieses Spiels ist, dass ich mich nicht entscheiden kann, mit welcher Waffe ich die Häretiker töten, verstümmeln und auslöschen soll.

10:41 Warhammer 40k: Boltgun - Vorschau-Video zum neuen Ego-Shooter

Auch Sir_Reginald_Duke fühlt sich an einen bekannten 90er-Shooter von id Software erinnert:

Ich fühle mich, als würde ich ein WH40K Space Marine Re-Skin des ursprünglichen Quake spielen. Die Pixelgrafik, der schlechte Sound, die einfachen Animationen, das „Töte alles, was sich bewegt, finde den Schlüssel, öffne die Tür“-Gameplay, die Zeit am Ende des Levels, die Anzahl der Tötungen und sogar die Art und Weise, wie die Leichen nur ein 2D-Sprite sind, das immer direkt auf den Spieler gerichtet ist und sich auf dem Boden dreht, um deinen Bewegungen zu folgen … Es ist ein äußerst nostalgisches Gefühl.

Damit kommt Boltgun um Meilen besser an als die meisten Versuche nach dem hervorragenden Warhammer 40k: Space Marine, mal wieder einen echt unterhaltsamen Warhammer-Shooter abzuliefern – Necromunda: Hired Gund konnte nicht überzeugen und das Shooter-MMO Eternal Crusade war ein ziemlich frecher Flop.

Die internationale Fachpresse sieht den Retro-Shooter aber deutlich kritischer: Auf Metacritic beträgt die durchschnittliche Wertung 73 Punkte, die Reviews gehen weit auseinander - von 90 bis 40 ist alles dabei. Letztlich steht eine 73 aber für ein größtenteils gutes Spiel, das sich Genre-Fans genauer anschauen sollten.

Dass es den Spielerinnen und Spielern besser gefällt, überrascht nicht: Boltgun ist ein Spiel, das genau weiß, was es sein will, und das schon bei der Ankündigung deutlich gemacht hat. Wer also weiß, dass er oder sie sowohl Old-School-Shooter als auch Warhammer 40k mag, kann hier garantiert viel Spaß haben.