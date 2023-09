Warhammer 40,000: Dieses Strategiespiel ist 90 Prozent reduziert, bevor es für immer von Steam verschwindet

Ihr mögt Warhammer? Ihr mögt Rollenspiele? Space Wolf könnte was für euch sein.

Dass ein Spiel bei Steam reduziert ist, kommt in etwa so häufig vor wie kleine Blasen in Sprudelwasser. Aber in diesem konkreten Fall ist die Sachlage etwas komplizierter. Denn wenn ihr euch Warhammer 40,000: Space Wolf jetzt nicht zum Aktionspreis sichert, werdet ihr wohl keine weitere Gelegenheit erhalten, nochmal zu sparen.

Denn im Oktober 2023 wird Space Wolf bei Steam aus dem Verkauf genommen. Wenn ihr also Interesse an einem Sci-Fi-Deckbuilding-Rollenspiel habt, solltet ihr euch jetzt interessiert nach vorne lehnen und weiterlesen.

Worum geht's in Space Wolf?

In Space Wolf übernehmt ihr das Kommando der, haltet euch fest, Space Wolves. Deren Angriffskreuzer musste nach einem Angriff der Chaos Space Marines auf dem Planeten Kanak notlanden, einer unwirtlichen Vulkanwelt voller Barbaren und anderer Gefahren.

Im Rahmen der Kampagne erwarten euch eine verzweigte Story und abwechslungsreiche Szenarien auf dem Planeten Kanak. Eure Hauptfeinde stellen die sogenannten World Bearers dar - brutale Fanatiker, die den Chaos-Göttern huldigen.

Das Kampfsystem hat eine Besonderheit zu bieten: Statt in Echtzeit laufen die Gefechte rundenbasiert ab. Außerdem setzt das Spiel auf eine Deckbuilding-Komponente. Denn Attacken und Co. werden hier in Form von Spielkarten eingesetzt und miteinander kombiniert, was der taktischen Tiefe zugutekommt.

Bei Steam kostet Warhammer 40,000: Space Wolf derzeit nur läppische 1,79 Euro - okay, wenn ihr die Deluxe Edition kaufen möchtet, wären es sündhaft teure 3,99 Euro.

Wie bereits erwähnt: Im Oktober 2023 verschwindet Space Wolf aus dem Steam-Shop (spielen könnt ihr es dann freilich weiterhin). Wenn ihr also Interesse an dem Spiel habt, solltet ihr jetzt auf den folgenden Button klicken, der euch direkt zu Steam führt:

Habt ihr bereits Warhammer 40,000: Space Wolf gespielt? Wenn ja, wie hat euch der Titel gefallen? Könnt ihr das kartenbasierte Kampfsystem loben oder gibt es spielerische Mängel, über die ihr aus eigener Erfahrung berichten könnt? Auf welches derzeit in der Entwicklung befindliche Spiel im Warhammer-Universum freut ihr euch am meisten? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!