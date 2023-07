Warhammer 40K enthüllt neues Brettspiel, für das ihr keine Unsummen ausgeben müsst

Warhammer 40K bekommt einen neuen, kleinen Tabletop-Bruder.

Games Workshop stellt ein neues Brettspiel vor, das den Geldbeutel trotz bekannter Miniaturen nicht übermäßig strapaziert. In Warhammer 40K - Combat Arena: Lair of the Beast treten zwei bis vier Spielerinnen und Spieler nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen ein Bossmonster an. Quasi Hunt Showdown, aber auf dem Kaffeetisch und 40.100 Jahre später.

Das Brettspiel erscheint noch im Juli 2023, ein genauer Termin wurde nicht genannt. In Deutschland wird Lair of the Beast bei Thalia, Müller, Elbenwald und GameStop erhältlich sein.

Games Workshop nannte zwar keinen Preis, wir rechnen aber, gemessen am Umfang, mit 30 bis 60 Euro. Der Vorgänger Combat Arena: Kampf der Champions kostet 30 Euro. Peanuts im Vergleich mit dem Tabtletop-Original, für das man schnell viele hundert Euro ausgeben kann.

Worum geht's in Lair of the Beast?

Das grundlegende Spielprinzip von Combat Arena bleibt großteils erhalten. Zwei bis vier Spieler und Spielerinnen kämpfen auf einem kompakten Hexfeld-Spielbrett in der Rolle von Space Marine Sergeant Vennaro, dem seltsamen Roboter UR-025 und Co. gegeneinander.

Insgesamt stehen zehn Charaktere samt der bekannten Miniaturen zur Auswahl, sechs mehr als in Combat Arena. Für den Kampf werden Karten und Würfel genutzt. Es gilt, Angriffe und Spezialfähigkeiten taktisch sinnvoll einzusetzen, um eine etwa 20-minütige Runde zu gewinnen.

Neu ist der Umstand, dass mitten in der Arena ein großer Ambull seine Klauen schwingt. Ihr müsst euch also nicht nur vor den Gegenspielern in Acht nehmen, sondern steht außerdem einer gefährlichen Bestie gegenüber. Videospieler würden es PvPvE nennen, wie etwa Hunt Showdown und Escape from Tarkov es anbieten.

Im Ankündigungs-Beitrag stellt Games Workshop zudem zwei weitere neue Brettspiele vor: Space Marine - The Board Game und das Warhammer Underworlds Starter Set.

Mögt ihr zur Abwechslung auch mal ein zünftiges Brettspiel? Habt ihr schon welche aus dem Warhammer-Universum ausprobiert und falls ja, welches davon ist euer persönlicher Favorit?