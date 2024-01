»Große Dinge passieren«: Henry Cavill persönlich gibt jetzt ein Update zu seiner Warhammer-40K-Verfilmung

Ja, Amazons Adaption von Warhammer 40K wird frühestens in ein paar Jahren aufschlagen. Dafür besteht die Chance auf ein ganzes Warhammer Cinematic Universe. Bildquelle: Netflix

Die Amazon-Verfilmung von Warhammer 40K wird noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Trotzdem gibt es jetzt zumindest schon einmal ein positives Update von Henry Cavill. Der Schauspieler und Warhammer-Fan steht bei dem Projekt nicht nur vor der Kamera, sondern ist auch als Produzent involviert.

Das bedeutet konkret, dass Henry Cavill persönlich am kreativen Schaffensprozess beteiligt ist. Für Fans von Warhammer 40K klingt das natürlich wie Musik in den Ohren, ist der ehemalige Witcher- und Superman-Darsteller doch für seine Tabletop-Leidenschaft berüchtigt.

Von Collider auf die Verfilmung von Warhammer 40K angesprochen, verrät Cavill, dass es mit dem Projekt sehr gut vorangeht . Er verspricht: Große Dinge passieren und wir sind sehr aufgeregt . Konkrete Details lässt sich der Schauspieler allerdings nicht entlocken, denn genau genommen rührt er gerade die Werbetrommel für seinen neuesten Actionfilm Argylle.

2:43 Henry Cavill als fiktiver Agent: Was im Actionfilm Argylle geschrieben wird, wird zur Realität

Zur Warhammer-40K-Adaption von Warhammer 40K bleiben im Moment ohnehin noch einige Fragen offen. So steht zum Beispiel gar nicht fest, ob ein Film oder eine TV-Serie geplant ist - oder sogar beides. Es besteht auf jeden Fall die Chance, dass früher oder später ein ganzes Warhammer-Universum bei Amazon entsteht.

Fest steht aber zumindest schon einmal: Fans müssen sich noch auf eine lange Wartezeit einstellen. Das verkündeten vor Kurzem auch erst die Rechteinhaber von Warhammer 40K. In einem Blogpost betonte Game Workshop, dass vergleichbare Projekte gerne mal zwei bis drei Jahre beanspruchen, bis sie in die Gänge kommen.

Fans von Henry Cavill müssen aber nicht verzagen! In den kommenden zwei Monaten schlagen gleich zwei verschiedene Actionfilme mit dem Schauspieler auf: Argylle von Matthew Vaughn und The Ministry of Ungentlemanly Warfare von Guy Ritchie. Außerdem hat sich Henry Cavill mit Highlander von Chad Stahelski auch noch ein großes Fantasy-Franchise geschnappt.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Warhammer-40K-Verfilmung von Amazon? Würdet ihr einen Film oder eine TV-Serie bevorzugen - oder wollt ihr beides auf einmal? Was muss die Adaption eurer Meinung nach unbedingt liefern, um euch von sich überzeugen zu können? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!