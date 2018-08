Dass Warhammer: Vermintide 2 DLCs bekommt, überrascht bei dem großen Erfolg der Koop-Fortsetzung nicht. Jetzt hat Entwickler Fatshark auch bestätigt, wohin es geht. In »Shadows over Bogenhafen« verschlägt es die Helden (und sicherlich auch die Skaven-Plage) in die Handelsstadt Bogenhafen.

Der DLC wird bereits am 28. August für PC und Xbox One verfügbar sein. Bis zum Release wollen die Entwickler auch noch weitere Informationen preisgeben, denn bis auf den Namen und das Veröffentlichungsdatum weiß man noch nichts zum Zusatzinhalt. Auch der veröffentlichte Trailer verrät kaum etwas über die Erweiterung.

Sehr wahrscheinlich aber dürfte es mit Bogenhafen neue Maps geben. Auch neue Gegnertypen scheinen nicht ganz unwahrscheinlich.

Erst vergangenen Monat hatten die Entwickler elf Mods offiziell genehmigt und für den offiziellen Spielbetrieb freigegeben. Momentan unterscheidet das Spiel zwischen dem »Modded Realm«, wo sämtliche Modifikationen erlaubt sind, und dem »Official Realm«, wo keine oder nur ausgewählte Fan-Inhalte zulässig sind.

Quelle: Fatshark