So schnell kann es gehen: Vor wenigen Tagen erst bekam der Modder mit Namen »XYZ« die Erlaubnis eine 2008-Version von Team Fortress 2 als Mod auf Steam zu veröffentlichen. Jetzt ist das Projekt wieder von Valves Vertriebsplattform verschwunden. Was steckt dahinter?

Mal wieder ganz ohne Hüte

Team Fortress 2 und Hüte. Das ist so selbstverständlich wie das jährliche Call of Duty und ein Half-Life ohne drei. Doch es war nicht immer so: 2008 sah Valves Team-Shooter noch ganz anders aus. Ein Fan wollte das Spiel per Mod auf diesen Stand zurücksetzen. Den Release plante er für Januar 2019.

Valve gab dem Projekt auch grünes Licht und XYZ bezahlte eine Gebühr, um die Mod auf Steam veröffentlichen zu dürfen. Weiter erlaubte die Firma hinter Steam die Generation von Beta-Keys. Auf die anfängliche Forderung nach Änderungen reagierte der Modder eigenen Aussagen zufolge auch. Und bis vor kurzem konntet ihr noch auf die Steam-Seite des Projektes zugreifen. Jetzt hat der Steam-Entwickler sie wieder entfernt, da die Mod scheinbar gestohlenen Code nutzte.

Alles nur geklaut?

Auf dem Discord-Server der Mod teilte XYZ eine E-Mail von Valve als Screenshot. In der steht geschrieben, dass man das Projekt von Steam entfernte. Der Modder könne nicht nachweisen, das Projekt in der Tat selbst entwickelt zu haben. Stattdessen scheint er nur gestohlenen Code verwendet zu haben.

Die Anschuldigung scheint sich zu bewahrheiten. Ein Nutzer des Steam-Forums fand heraus, dass das Projekt tatsächlich Code anderer Mods ohne Absprache nutzte. XYZ gab das diesem Post zufolge auch zu. Weiter behauptete er jedoch, dass alles nur Platzhalter seien. Dann wiederum störte er sich keineswegs an Valves Absage und hatte zunächst vor, den Code der anderen Mods einfach weiter zu verwenden.

Schließlich stellte er das Projekt aber ein. Und zwar alles andere als gelassen. Im Discord verabschiedete sich der Mod-Entwickler mit den »netten« Worten: »Die meisten von euch sind behindert. Ich habe es satt. Tschüss.«

Wie Eurogamer berichtet, war das zudem nicht sein erster Versuch eine Team Fortress 2008 Mod zu veröffentlichen. Schon früher wollte XYZ sein Projekt auf die exakt selbe Weise realisieren, nur um auch seinerzeit eine Absage von Valve zu erhalten.

