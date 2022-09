Was ist Assassin's Creed Invictus? Alles, was wir über Ubisofts bislang geheimnisvollstes AC-Projekt wissen

Assassin’s Creed Fans können sich auf so einiges freuen. Mit AC Mirage erscheint schon nächstes Jahr ein Titel, der sich auf die alten Stärken der Reihe zurückberuft, Red und Hexe sollen auch bereits in Arbeit sein, mit Jade erscheint ein Mobile-Ableger, Infinity kommt ja auch noch irgendwann und zu guter Letzt ist dann da auch noch Invictus. Letzteres schauen wir hier mal etwas genauer an.

Falls euer Kopf vor lauter Assassin’s-Creed-Projekten bald platzt, verschafft euch doch etwas Übersicht zu all den Spielen mit folgendem Artikel:

232 20 Wie geht's weiter mit Assassin's Creed? Alle angekündigten Spiele 2023/2024

Was ist Invictus?

Wir steigen direkt mit der schwierigsten Frage überhaupt ein – was ist das Spiel mit dem Codenamen Invictus überhaupt? Seit der Ankündigung bei der Ubisoft Forward wissen wir nämlich reichlich wenig über den Titel. Ein paar Details sind aber doch schon bekannt:

Das erste richtige Multiplayer-AC: Vorherige Ableger der Reihe hatten zwar schon Multiplayer-Modi, konzentrierten sich aber dennoch eindeutig auf das Singleplayer-Erlebnis. Invictus soll dagegen ein waschechtes Multiplayer-Spiel werden.

Vorherige Ableger der Reihe hatten zwar schon Multiplayer-Modi, konzentrierten sich aber dennoch eindeutig auf das Singleplayer-Erlebnis. Invictus soll dagegen ein waschechtes Multiplayer-Spiel werden. Bekannte Assassinen: Möglicherweise werden wir unsere liebsten Assassinen wie Ezio, Kassandra oder auch Eivor spielen oder zumindest treffen können. Laut dem Journalisten Stephen Totilo wurden Bilder von einigen bekannten Figuren im Zusammenhang mit Invictus gezeigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Keine klassische Open World: Aus Totilo’s Post geht auch einher, dass es scheinbar keinen spezifischen Ort wie in den bisherigen Teilen geben wird. Wie und an welchen Orten sich Inviction genau spielen soll, ist noch unklar.

Aus Totilo’s Post geht auch einher, dass es scheinbar keinen spezifischen Ort wie in den bisherigen Teilen geben wird. Wie und an welchen Orten sich Inviction genau spielen soll, ist noch unklar. Free2Play? Laut dem Assassin's-Creed-Chef Marc-Alexis Côté soll eine breite Spielerschaft die Zielgruppe sein und es wird darüber nachgedacht, den Titel als Free2Play-Modell aufzuziehen. Sicher ist das aber noch nicht. Dass aber noch nicht einmal das Monetarisierungs-Modell feststeht, zeigt, in was für einer frühen Entwicklungsphase sich das Spiel noch befindet.

Laut dem Assassin's-Creed-Chef Marc-Alexis Côté soll eine breite Spielerschaft die Zielgruppe sein und es wird darüber nachgedacht, den Titel als Free2Play-Modell aufzuziehen. Sicher ist das aber noch nicht. Dass aber noch nicht einmal das Monetarisierungs-Modell feststeht, zeigt, in was für einer frühen Entwicklungsphase sich das Spiel noch befindet. Multiplayer-Entwickler: Ubisoft hat sich auch die passende Expertise zusammengeschustert. Erfahrene Entwickler, die bereits an den Multiplayer-Titeln Rainbow Six: Siege und For Honor gearbeitet haben, werkeln nun an Invictus herum.

Und wie spielt sich das nun?

Alles Weitere driftet ins Land vager Vermutungen und Spekulationen ab. Die wohl größte und wichtigste Frage bleibt: Wie spielt sich das denn überhaupt? Werden wir wie in Assassin’s Creed Unity gemeinsam Missionen erfüllen und unsere Zielperson mit Teamwork ausschalten? Wird es einen PvP-Modus wie in Brotherhood geben, bei dem wir uns hinterrücks gegenseitig abmeucheln? Oder wird es etwas völlig anders, oder doch alles zugleich? Wir wissen es schlichtweg nicht.

Dafür wissen wir aber schon viel mehr zum nächsten AC-Spiel Mirage. Dazu gab es auch schon einen schicken Trailer, den ihr euch hier unten ansehen könnt:

Was für eine Art Spiel Assassin’s Creed Inviction wird, weiß vielleicht Ubisoft selbst noch nicht so genau. Immerhin wird der Titel noch einige Jahre auf sich warten lassen. Außerdem hat Marc-Alexis Côté im Interview mit uns gesagt, sie wollen mehr und mehr die Community am Entwicklungsgeschehen kommender Spiele teilnehmen lassen, indem sie schon sehr früh Projekte ankündigen und somit die Stimmung in der Community einschätzen können.

Bestes Beispiel hierfür sind wohl die beiden AC-Projekte mit den Codenamen Red und Hexe: Vor allem letzteres wir noch einige Jahre auf sich warten lassen, es wird dennoch schon jetzt vom Projekt berichtet. Es gab sogar schon einen kleinen Video-Teaser zu sehen:

In unserem Artikel zu AC Hexe erfahrt ihr alles, was wir bisher zu dem Mittelalter-Assassin's-Creed wissen.

Wie stellt ihr euch ein Multiplayer-Spiel im Assassin’s-Creed-Universum vor? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!