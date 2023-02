Noch mehr Assassin's Creed: Angeblich 10 Spiele in Entwicklung

Euch sind sechs neue Assassin’s Creed-Spiele nicht genug? Dann denkt ihr offensichtlich wie Ubisoft, die in den kommenden Jahren wohl alles auf die Meuchelmörder-Reihe setzen - zumindest, wenn man dem etablierten Insider Tom Henderson Glauben schenken darf.

Denn einem neuen Bericht zufolge befinden sich vier zusätzliche Assassin’s Creed-Spiele zu den sechs, die wir bereits offiziell kennen, in Arbeit. Außerdem könnte Ubisoft zu dem jährlichen Release-Muster zurückkehren - also einem neuen Assassin’s Creed pro Jahr - wie Insider-Gaming ebenfalls erfahren haben möchte.

6 + 4 = 10 neue Assassinen

Diese neuen AC-Spiele kennen wir offiziell: Bereits 2022 hat Ubisoft in die Zukunft von Assassin’s Creed blicken lassen. Momentan kennen wir sechs Spiele, die sich beim Entwickler und Publisher selbst in Entwicklung befinden und eins, an dem der Streamingdienst Netflix werkelt.

Dabei kehrt Ubisoft angeblich bei Assassin’s Creed zu einem jährlichen Release-Muster zurück, wie gegenüber Insider-Gaming verraten wurde. Die (Arbeits-)Titel und potenziellen Release-Termine der bisher bestätigten AC-Teile lauten demnach wie folgt:

Was wir bisher sonst über die offiziell bestätigten Assassin’s Creed-Spiele wissen, das erfahrt ihr in dieser Übersicht:

Assassin's Creed Alle angekündigten Spiele im Überblick von Alexander Bernhardt

Das verrät nun ein Insider: Wie der etablierte Insider Tom Henderson nun berichtet, sollen das noch nicht alle neuen Assassin’s Creeds gewesen sein, an denen Ubisoft aktuell arbeitet. So kommen angeblich mindestens vier weitere auf uns zu, die Ubisoft an interne Entwicklerstudios verteilt.

Dabei sollen sich die Entwickler angeblich in andere Genres und Gameplay-Richtungen vorwagen, ein paar mögliche Details dazu kennt Insider-Gaming möglicherweise schon jetzt:

Codename Nebula - angeblich mit Indien, dem Aztekenreich und dem Mittelmeer als Setting und entsteht bei Ubisoft Sofia.

Codename Raid - soll ein Free2Play-Koop-Titel für bis zu vier Spieler mit PvE-Fokus werden und angeblich alle Heldinnen und Helden des Assassin’s Creed-Universums miteinander vereinen. Als Entwickler ist Ubisoft Chengdu am Drücker.

Codename Echoes - ein Multiplayer-Spiel, das wohl bei Ubisoft Annecy entsteht.

Assassin’s Creed: Nexus - ein VR-Spiel, um das sich schon seit geraumer Zeit Gerüchte ranken, aber das bisher nicht bestätigt wurde und bereits 2023 erscheinen soll.

Wie glaubwürdig sind die Infos? Tom Henderson gehört aktuell zu den zuverlässigsten Insidern der Gaming-Branche, entsprechend zuverlässig fallen in der Regel seine Berichte aus. Trotzdem sind die angeblichen Details zur Zukunft von Assassin’s Creed zum aktuellen Zeitpunkt nicht offiziell bestätigt, eine gesunde Prise Skepsis schadet also nie. Erst kürzlich teilte Henderson auch potenzielle Infos zu Far Cry 7.

Übrigens: Den offiziellen Trailer zum nächsten Teil der Reihe Assassin’s Creed Mirage könnt ihr euch wie folgt ansehen. Was wir uns von der Rückkehr der Assassinen-Reihe zu alten (spielerischen) Stärken erwarten und was uns aktuell noch Sorgen bereitet, das erfahrt ihr in unserer ausführlichen Plus-Preview zu Mirage.

3:45 Assassin's Creed Mirage: Seht im ersten Trailer, was euch 2023 erwartet

Was haltet ihr von den angeblichen Plänen von Ubisoft, in absehbarer Zeit mindestens zehn neue Assassin’s Creed-Spiele herauszubringen - und mindestens eins davon pro Jahr? Würdet ihr die Rückkehr zu einem jährlichen Rhythmus begrüßen oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!