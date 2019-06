Watch Dogs Legion bekommt 4-Spieler-Koop

Die Legionen des auf der E3 2019 angekündigten Watch Dogs Legion werdet ihr nicht nur alleine kontrollieren können, sondern auch kooperativ mit drei weiteren Mitspielern. Die Information veröffentlichte Ubisoft ganz nebenbei über die offizielle Webseite zum Spiel.

Das gibt es im Multiplayer

»Spiele im Team mit Freunden« heißt es hier. Ubisoft nennt spezielle Online-Inhalte, die ihr angehen könnt. Neben Koop-Missionen gibt es auch kleinere Aktivitäten wie Boxkämpfe, Fußball, Kurierjobs und Street Art. Aus der Beschreibung geht nicht hervor, ob ihr auch die Hauptmissionen gemeinsam absolvieren dürft oder die Online-Funktionalität so aufgebaut ist wie bereits in Watch Dogs 2. In Watch Dogs 2 konntet ihr gemeinsam mit einem Freund die Welt erkunden und auch spezielle Koop-Missionen abschließen. Die Hauptmissionen durftet ihr allerdings nur alleine angehen.

Endgame-Content im Multiplayer. Weiter werden Endgame-Inhalte bei der Beschreibung des kooperativen Modus erwähnt. Wenn ihr mit der Story durch seid, werdet ihr also besonders schwere Aufgaben im Team erledigen können. Mit kostenlosen Updates will der Entwickler das Spiel zudem stetig erweitern. Bekommen wir möglicherweise Raids wie in The Division 2 auch im nächsten Watch Dogs zu sehen?

Die weiteren Features im Detail

Neben dem Koop-Modus beschreibt Ubisoft auf der offiziellen Webseite zudem die weiteren Features genauer. Dass ihr die Kontrolle über jeden beliebigen NPC übernehmen könnt und so eure eigene Widerstandsgruppe aufbaut, ist bereits hinreichend bekannt.

Euer Spielstil beeinflusst die Gegner. Wenn ihr eher gewaltlos vorgeht oder nicht-tödliche Taktiken verwendet, dann werden eure Widersacher eher versuchen euch zu verhaften. Wer sich hingegen Rambo-mäßig durchballert, muss sich auf ebenso tödlichen Widerstand einstellen und verliert möglicherweise häufiger Mitglieder seiner Widerstandsgruppe.

Vier Mächte werkeln in London. Neben Dedsec, der ihr selbst angehört und die die herrschenden Gruppen stürzen wollen, gibt es noch drei weitere Parteien im dystopischen London der Zukunft. Dazu zählen der kontrollierende Staat, der all seine Bewohner überwacht, sowie organisierte Verbrechersyndikate und ein privates Militärunternehmen.

Watch Dogs Legion soll aktuellen Plänen nach am 06. März 2020 in vier verschiedenen Editionen erscheinen. Vorbesteller erhalten zudem eine besondere Maske, einen Waffenskin sowie ein Fahrzeug-Design.