Watch Dogs Legion: Erster Gameplay-Trailer bestätigt alle Gerüchte

Watch Dogs Legion ist Ubisofts große Ankündigung für 2019. Nach einem ersten Leak gab uns der Publisher bereits eine vorgezogene Ankündigung, dass auf der E3 2019 tatsächlich ein Watch Dogs 3 vorgestellt würde. Nun ist die Hacker-Katze aus dem Sack - ein Gameplay-Trailer wurde veröffentlicht. Und der verrät spannende Details zum Spiel.



So spielt sich Watch Dogs Legion - Plus-Titelstory zur Open-World-Revolution

Hier die wichtigsten Infos aus dem Trailer:

So spielt sich Watch Dogs Legion - Plus-Titelstory zur Open-World-Revolution

Breaking News: Wir berichten live von der Messe und veröffentlichen alle Neuigkeiten so schnell wie möglich. Wir erweitern diese News also sekündlich um neue Infos. Entschuldigt also, falls es ein bisschen nach Baustelle aussieht.