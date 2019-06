Watch Dogs 3 ist geleakt. Ubisoft wollte den Open-World-Nachfolger unter dem Titel »Legion« auf der E3 2019 präsentieren, aber wie es vor der Messe schon fast Tradition ist, sind nun erste Informationen zu dem neuen Teil der Reihe durchgesickert.

Zu verdanken ist dies Amazon UK: Auf der Website war zwischenzeitlich die offizielle Beschreibung von Watch Dogs Legion zu sehen, die mittlerweile wieder offline ist. Enthüllungs-Journalist und Branchen-Insider Jason Schreier von Kotaku hat die Echtheit dieses Leaks bereits bestätigt.

Doch was verrät uns dieser Leak über Watch Dogs Legion? Der Nachfolger zu Watch Dogs 2 spielt in einer dystopischen Version von London der nahen Zukunft. Der Brexit soll die britische Gesellschaft, Politik und Technologie maßgeblich geprägt haben - wie genau das aussieht, geht aus den überschaubaren Infos allerdings nicht hervor.

Besonders interessant ist das folgende Gameplay-Detail: In Watch Dogs 3 sollt ihr keine bestimmte bzw. festgelegte Figur spielen. Stattdessen könnt ihr wie in Driver: San Francisco angeblich die Kontrolle über jeden beliebigen NPC in der Spielwelt übernehmen. Der Beschreibung auf Amazon UK zufolge soll jeder dieser Charaktere mit einem eigenen Persönlichkeitsprofil, Animationen, Vertonung, Eigenschaften und Anpassungsmöglichkeiten ausgestattet sein.

Der biblische Titel Legion ist also nur passend: Der »Dämon von Gadara« trat im Neuen Testament auf und stellt sich mit den Worten »Legion ist mein Name, denn wir sind viele« vor. Ursprünglich gab es übrigens Gerüchte darum, dass der nächste Assassin's-Creed-Teil den Titel Legion trägt und nicht Watch Dogs.

It wouldn't be the week before E3 without a big Ubisoft leak - here's Amazon UK revealing Watch Dogs Legion, which lets you play as any NPC in the game (!). I can confirm that this is real: https://t.co/Dt2udNk373