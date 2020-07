Watch Dogs Legion hat ein Release-Datum - Ende Oktober geht's los

Watch Dogs Legion hat endlich ein Release-Datum. Nachdem das Open-World-Abenteuer ursprünglich bereits im Frühjahr erscheinen sollte, warten Fans seit Monaten auf Neuigkeiten. Jetzt wissen wir: Der Release findet am 29. Oktober 2020 statt. Dann gibt's das Spiel für PC, PS4 und Xbox One. Microsofts Phil Spencer hat außerdem bekanntgegeben, dass alle Besitzer der Xbox-One-Fassung automatisch ein kostenloses Exemplar für die Xbox Series X erhalten. Das alles kommunizierte Ubisoft im Rahmen der hauseigenen Ubisoft Foward. Außerdem wurde ein neuer Trailer gezeigt, den ihr hier schauen könnt:

Doch haltet euch nicht zu sehr damit auf, denn wir haben noch viel mehr. Kollegin Elena hat mehrere Stunden in Watch Dogs Legion reingespielt und verrät euch ausführlich, ob Watch Dogs 3 ein gutes Spiel werden könnte. Außerdem hat sie die Entwickler mit Fragen gelöchert, wie sie mit dem Figurenwechsel trotzdem irgendeine Form von cooler Story erzählen wollen. Die Antworten findet ihr in unserer großen Plus-Titelgeschichte zu Watch Dogs Legion. Und last but not least gibt's auch richtiges Gameplay, denn Elena hat ihre Playsession kurzerhand in ein Video verwandelt: