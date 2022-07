Weekend Sale: Bei Steam und GOG sind gerade 13 spannende Spiele im Angebot

Das Wochenende: Im besten Falle heißt es jetzt zurücklehnen und die freie Zeit genießen. Oder aber in den digitalen Plattformen dieser Welt stöbern und den Preis bei dem einen oder anderen Spiel fallen zu sehen. Für Letzteres haben wir uns entschieden und für euch 13 spannende Spiele bei Steam und GOG herausgesucht, die es zurzeit günstiger gibt.

Dabei dürfen an diesem Wochenende vor allem Fans von Ego-Shootern die Hände reiben. Besonders, wenn ihr zudem auf Hardcore-Shooter steht, bei denen Kommunikation und Teamwork eine ganz wichtige Rolle spielen. Aber auch ein paar andere Genres werden in diesen Tagen mit Rabatten bedient.

Falls ihr aber kein Geld ausgeben möchtet, dann könnt ihr am Wochenende dennoch neue Spiele ausprobieren. Welche das sind, verraten wir euch hier:

17 4 Kostenlos bei Steam & Epic: Am Wochenende gibt’s 6 Spiele gratis

Highlight zum Wochenende: Hell Let Loose

Genre: Shooter | Entwickler: Black Matter | Release: 27.07.2021 | Preis: 27 Euro (Steam, reduziert um 33 Prozent)

Battlefield 2042 enttäuschte und auch Battlefield 5 kann euch nicht so richtig begeistern? Dann solltet ihr dieses Wochenende einen Blick auf Hell Let Loose werfen. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe.

Zum einen die spielerische Seite: Hell Let Loose ist ein Hardcore-Multiplayer-Shooter, ganz ähnlich wie Squad. Allerdings finden die Schlachten hier im Zweiten Weltkrieg statt und zum anderen fällt Hell Let Loose etwas einsteigerfreundlicher aus. So wird etwa auf ein Ausdauermanagement verzichtet und die optischen Unterschiede zwischen Freund und Feind klarer kommuniziert.

Kommunikation ist dabei ein weiteres Stichwort denn in den Kämpfen am Omaha Beach, in Stalingrad oder Sainte-Mère-Église spielt Zusammenarbeit und der Austausch via Mikrofon eine wichtige Rolle. Einsame Wölfe, die alles alleine machen wollen, werden hier vermutlich weniger glücklich werden.

Der zweite Grund, warum sich Hell Let Loose jetzt besonders lohnt: An diesem Wochenende könnt ihr den Shooter kostenlos ausprobieren. Falls ihr dann Gefallen an den anspruchsvollen Multiplayer-Gefechten gefunden habt, gibt es das Spiel derzeit eine Ecke günstiger zu haben.

Falls ihr übrigens noch weitere Shooter-Alternativen zur Battlefield-Reihe sucht, dann hat unser Experte Christian Just zurzeit ein paar Tipps parat:

48 3 Mehr zum Thema 3 Shooter wie Battlefield, die ich euch 2022 besonders ans Herz lege

Summer Sale im Epic Games Store

Neben den klassischen Wochenendangeboten könnt ihr zurzeit im Epic Games Store beim Summer Sale zuschlagen. Noch bis zum 28. Juli sind dort zahlreiche Spiele reduziert, darunter unter anderem Evil Dead: The Game, Far Cry 6, Dying Light 2, Cyberpunk 2077 und vieles mehr.

Weitere spannende Angebote zum Wochenende

Aber das ist noch längst nicht alles an Angeboten zum Wochenende. Wir haben für euch einen Blick in die Weekend Sales bei Steam und GOG geworfen und ein paar weitere Highlights herausgesucht:

Battlefield 3: Zwar sind auch die anderen Battlefield-Spiele bei Steam reduziert, aber der Serienteil von 2011 lohnt sich aktuell ganz besonders. Seit kurzem ist die Reality-Mod verfügbar, die Battlefield 3 in einen Hardcore-Shooter verwandelt und auf viel Gegenliebe stößt. (10 Euro, um 75 Prozent bei Steam reduziert)

Insurgency Sandstorm: Ebenfalls ein taktischer Ego-Shooter, bei dem Kommunikation in den Mehrspieler- und Koop-Gefechten eine wichtige Rolle spielt und ein Schuss meistens schon für das Ableben sorgt. Wie Hell Let Loose kann auch Insurgency kostenlos ausprobiert werden. (15 Euro, um 50 Prozent bei Steam reduziert)

20 5 Insurgency: Wieso sich der fantastische Shooter so sehr lohnt

Metro Exodus - Gold Edition: Der dritte Teil der Metro-Reihe setzt erstmals auf frei begehbare Hub-Gebiete außerhalb der Moskauer Metro, ist aber ansonsten weiterhin ein absolutes Atmosphäre-Monster, bei dem Solo-Spieler voll auf ihre Kosten kommen. (12 Euro, um 70 Prozent reduziert)

Hardspace - Shipbreaker: Falls ihr schon immer einmal Raumschiffe mitten im Weltall zerlegen wolltet, dann kommt hier euer Spiel - solange ihr die lebensgefährlichen Einsätze überleben könnt. (26 Euro, um 25 Prozent bei Steam reduziert)

Satisfactory: Gemeinhin als Factorio in 3D bezeichnet, müsst ihr in Satisfactory als Ingenieur Fabriken, Maschinen und andere Dinge bauen und quasi ein automatisiertes Wunderland erschaffen. (18 Euro, um 40 Prozent reduziert)

No Man's Sky: Bekam gerade erst wieder ein umfangreiches und kostenloses Inhaltsupdate, bei dem ihr nun eure Frachterschiffe zu einer Art fliegenden Basis umbauen könnt. (27 Euro, um 50 Prozent bei Steam reduziert)

Devour : Ein kleines Koop-Horrorspiel, bei dem ihr mit bis zu drei Freunden einen besessenen Kult aufhalten müsst, aber euch dabei nicht erwischen lassen dürft. (3 Euro, um 20 Prozent reduziert)

: Ein kleines Koop-Horrorspiel, bei dem ihr mit bis zu drei Freunden einen besessenen Kult aufhalten müsst, aber euch dabei nicht erwischen lassen dürft. (3 Euro, um 20 Prozent reduziert) Summer in Mara: Ein ruhiges Spiel im Stile von Stardew Valley oder Animal Crossing, bei dem ihr eine eigene Insel aufbaut, neue Werkzeuge und Gebäude herstellt und die umliegenden Inseln erkunden dürft. (9 Euro, um 60 Prozent reduziert)

The Outer Worlds: Singleplayer-Rollenspiel aus der Feder der einstigen Fallout-Erfinder Tim Cain und Leonard Boyarsky, welches durchaus einige Ähnlichkeiten zur Endzeit-Rollenspielreihe aufweist. (20 Euro, um 67 Prozent bei Steam reduziert)

System Shock - Enhanced Edition: Ein absoluter Spieleklassiker, der in der Enhanced Edition ein paar moderne Verbesserungen wie zum Beispiel die Unterstützung für höhere Auflösungen bietet, aber ansonsten dasselbe Spielerfahrung bietet. (3 Euro, um 65 Prozent bei GOG reduziert)

Turok 2: Technisch überarbeitete Version des Shooter-Klassikers, in denen ihr Jagd auf Dinosaurier und andere Monster macht. (10 Euro, um 50 Prozent bei GOG reduziert)

Severed Steel: Ein stylischer Shooter, bei dem akrobatische Manöver und Bullet Time im Fokus stehen, während ihr eure Waffen nicht nachladen könnt, sondern sie aus den Händen der Feinde entreißen müsst. (14 Euro, um 35 Prozent bei GOG reduziert)

Alle Angebote im Preisvergleich

Am Ende gibt es natürlich immer noch die eine entscheidende Frage: Ist bei diesen Wochenendangeboten etwas für euch dabei? Stürzt ihr euch in einen der vielen Hardcore-Shooter? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare!