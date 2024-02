Welches Anno ist das beste? Stimmt in unserer Umfrage über euren Lieblingsteil ab

In unserem Ranking wurde es ein Wettrennen zwischen Anno 1800 und 1404. Und bei euch?

Liebe Anno-Liebhaber, ihr seid heute mal gefragt: Wir wollen von euch wissen, welcher Teil der Reihe euer Sieger der Herzen ist. Lasst die Spiele nochmal kurz Revue passieren und stimmt dann unten in unserer Umfrage darüber ab. Eure Rangfolge geben wir dann in Kürze bekannt!

Wir haben auch innerhalb der Redaktion schon eine Bestenliste der Annos aufgestellt. Aber das muss ja nicht heißen, dass ihr der gleichen Meinung seid wie wir! Schon bei Assassin’s Creed und Call of Duty zeigten sich einige Unterschiede in unseren und euren Ansichten. Und das macht es ja erst so spannend!

Hier nehmt ihr an der Umfrage teil

Ihr könnt nur eine Stimme für euer absolutes Lieblings-Anno abgeben. Wir beschränken uns bei der Auswahl auf die Hauptteile (die natürlich mitsamt ihrer DLCs als Gesamtpaket zählen) und Anno Online.

Mindestens genauso spannend wie eure Abstimmung ist natürlich eure ausführliche Meinung und die Begründung, warum ihr diesen oder jenen Teil der Reihe mehr oder weniger schätzt. Also schreibt es uns gerne hier in die Kommentare, die lesen wir bei der Auswertung auch immer durch!

1:50:33 Das ultimative Anno 1800 Video - mit Writing Bull

Anno geht auf die 30 zu

Das erste Anno, Anno 1602, erschien am 31. März 1998. Der Nachfolger Anno 1503 wurde an Halloween 2002 veröffentlicht. In den Jahren 2006 und 2009 folgten Anno 1701 und Anno 1404, das viele von euch bis heute ganz besonders lieben (auch wir in der Redaktion).

Mit Anno 2070 ging es im Jahr 2011 erstmals in die Zukunft, auch der nächste Teil Anno 2205 setzte 2015 auf das SciFi-Setting. Anno 1800 kehrte dann ab 2019 wieder in die Vergangenheit zurück.

Und was ist mit dem nächsten Anno? Das befindet sich in der Entwicklung, wie Ubisoft 2022 bekannt gab. Bisher herrscht Schweigen zum Titel und dem Setting – wir wissen nur, dass die Quersumme sicherlich wieder eine 9 ergeben wird. Sobald es Neuigkeiten gibt, lassen wir es euch natürlich sofort wissen!