Limbo erschien vor 8 Jahren für die Xbox 360 und etwas später auch für den PC. Bereits seit letztem Jahr ist bekannt, dass das Projekt auch auf den C64 portiert wird. Nun gibt es eine erste Demo-Version zu Limbo Commodore 64.

Soren Trautner Madsen von Playdead Games, dem Entwickler von Limbo, arbeitete mit einigen Mitgliedern der Commodore 64 Scene Database zusammen, um die spielbare Preview-Version des Jump & Runs zu veröffentlichen. Dafür erhielt er auch den Segen seines Arbeitgebers.

Für den C64, allerdings ohne Spielmodul

Eigentlich wollte Madsen die Demo-Version auf einem klassischen C64-Spielmodul veröffentlichen. Das schaffte der Entwickler allerdings nicht, weswegen es die Preview nur gecrackt gibt. Die Echtheit dieser bestätigte der Mitarbeiter von Playdead aber zumindest.

Bei der handelt es sich nicht nur um ein Spiel im Stil alter C64-Titel, sondern wirklich um eine Version für den alten Brotkasten im d64-Format. Entsprechend könnt ihr sie nur mit einem Emulator auf eurem PC spielen.

Kurzes Vergnügen

Sehr lang ist die Demo nicht. Sie geht bis kurz nach der ersten Begegnung mit der Riesenspinne und ihr könnt sie in unter drei Minuten beenden. Mehr könnte später kommen. In der Demo versprechen die Entwickler einen Release der Vollversion im Jahr 2024. Es ist fraglich, ob das wirklich ernst gemeint ist. Denn bereits letztes Jahr nannte Madsen diesen Release-Termin etwas scherzhaft.

Es kann also sein, dass Limbo auf dem C64 ausschließlich in der jetzt verfügbaren Mini-Demoversion erscheint und das Projekt nie abgeschlossen wird. Immerhin kennen wir die nun spielbaren Szenen bereits komplett aus dem im letzten Jahr veröffentlichten Trailer, den wir für euch am Anfang dieser News eingebettet haben.

35 Jahre Commodore 64 - LOAD“SPIELEAUSDERSTEINZEIT",8,1 (Plus-Content)

Limbo - Screenshots ansehen