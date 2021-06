Xbox Game Pass: Neue Spiele im Juli 2021

Der Xbox Game Pass für PC bekommt regelmäßig neue Spiele, die im Abonnement enthalten sind. Wer also das Abo abschließt, kann auf eine wachsende Bibliothek von Spielen zugreifen. Auch der Juli 2021 erweitert das Angebot, unter anderem um den düsteren Sidescroll-Hit Limbo.

Welche Titel im Juli 2021 neu im Xbox Game Pass für PC warten, fassen wir hier für euch zusammen. Wieso Microsoft noch viel Arbeit vor sich hat, bevor der Xbox Game Pass am PC so komfortabel wie Steam ist, erklärt euch Dimi in seiner Kolumne.

Limbo

Genre: Jump&Run | Release: 2. August 2011 | Im Game Pass ab: 1. Juli 2021

In Limbo ist sprichwörtlich nicht alles schwarz und weiß, auch wenn die Optik das vermuten lässt. Als kleiner Junge begeben wir uns in die dunkle Limbo-Welt, um unsere Schwester zu retten. Limo setzt auf geschicklichkeitsbasiertes Gameplay und spielmechanische Rätsel. Der Indie-Hit wird als einer der besten modernen Plattformer gehandelt.

Lest unseren Test zu Limbo, wenn ihr mehr erfahren wollt:

Limbo im Test - Sterben macht Spaß

Immortal Realms: Vampire Wars

Genre: Rundenstrategie | Release: 28. August 2020 | Im Game Pass ab: 1. Juli 2021

In Immortal Realms: Vampire Wars baut ihr euer eigenes Vampirreich auf und kämpft in rundenbasierten Schlachten gegen alle, die was dagegen haben. Auch Elemente aus Kartenspielen gehören zum Gameplay.

Der Launch-Trailer gibt euch einen Überblick über das Spiel:

Gang Beasts

Genre: Prügelspiel | Release: 12. Dezember 2017 | Im Game Pass ab: 1. Juli 2021

Im Multiplayer-Partyspiel Gang Beasts kloppt ihr euch mit geleeweichen Monstern und witzigen Slapstick-Manövern um die Wette. Eure Kämpfer könnt ihr zudem aufwerten und so voranschreiten, um immer mächtigere Schellen zu verteilen.

Gang Beasts erzeugt herrlich bekloppte Begebenheiten, wie unser Erklärvideo festhält:

Bug Fables: The Everlasting Sapling

Genre: Action-Rollenspiel | Release: 21. November 2019 | Im Game Pass ab: 1. Juli 2021

Im Action-RPG Bug Fables: The Everlasting Sapling begebt ihr euch als Insekten auf die Suche nach dem sagenumwobenen Setzling. Das Ganze kommt im Stil des Nintendo-Hits Paper Mario daher und lässt euch mit zweidimensionalen Figuren eine dreidimensionale Welt erkunden. Das Kampfsystem ist rundenbasiert.

Banjo-Kazooie: Schraube locker

Genre: Actionspiel | Release: 21. November 2008 (Xbox) | Im Game Pass ab: 1. Juli 2021

Den Xbox-Klassiker Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts könnt ihr ab Juli im Xbox Game Pass für PC via Cloud spielen. Statt der klassischen Jump&Run-Situation finden Fans in Banjo-Kazooie: Schraube locker allerdings Gameplay vor, das sich um Fahrzeuge dreht. Wettrennen, Transportjobs und Missionen extra für Fahrzeuge sind der Aufhänger.

Xbox Game Pass: Liste aller PC-Spiele 2021

Falls Microsoft, wie es in der Vergangenheit schon vorkam, im Laufe des Monats weitere neue Spiele hinzufügt, halten wir euch auf dem Laufenden. Welche Spiele insgesamt im Abonnement enthalten sind, lest ihr im oben verlinkten Artikel.

Diese Spiele verlassen den Game Pass

Neue kommen, Alte gehen: Am 30. Juni 2021 verlassen die folgenden Titel den Xbox Game Pass:

Noch ist aber nicht Juli! Wir haben schon für euch gesammelt, was der Monat Juni 2021 Neues im Xbox Game Pass bringt.