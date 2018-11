Die Datenschnüffler von FNBRLeaks extrahieren Sound-Files aus Fortnite, die einen baldigen Schneefall im Battle Royale ankündigen. Eindeutig hörbar sind Fußstapfen im Schnee, die allen möglichen Untergründen und Bewegungsarten wie Rennen oder Kriechen zugeordnet sind.

Wie die Dataminer erklären, handelt es sich dabei um neue Files. Im Wikinger-Dorf liegt schon seit einer Weile Schnee und die gefunden Dateien gehören definitiv nicht dazu.

Below are the exported sound files that the Athena Footstep Sound files call. I made sure to check and these sounds are NOT the same as the Snow Sounds at Viking Village. So, this can conclude the fact that we will most likely see a snow map during Christmas! [2/2] pic.twitter.com/lZPAFLNTSJ