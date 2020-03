CD Projekts Rollenspiel-Epos The Witcher 3 sieht schon als ungemoddete Vanilla-Version - auch fast fünf Jahre nach Release - sehr gut aus. Was mit moderner Raytracing-Technik und in 4K möglich ist, müsste sich wohl auch vor Next-Gen-Konsolen nicht verstecken.

Das Herzstück der aufgebohrten Optik bildet dabei die Phoenix Lighting Mod für The Witcher 3, die ihr in ihrer neuesten Version 5.0 auf Nexusmods findet. Hinzu kommt eine Mod für Global Illumination mit Raytracing-Funktionen, eine Reshade-Mod, feurige Effekte für eure Hexer-Zeichen und vieles mehr.

Im Video des YouTube-Kanals Digital Dreams seht ihr verschiedene Szenen vom Niemandsland über die Wolfsschule Kaer Morhen bis hin nach Touissant. Dabei fällt besonders bei den Nachtszenen auf, wie stark die Echtzeit-Berechnung von Lichtstrahlen durch Raytracing-Technik die Atmosphäre des Rollenspiels verstärkt.

Witcher 3 und seine Mods

Um The Witcher 3 hat sich eine aktive und kreative Modding-Gemeinschaft geformt. Allein auf Nexusmods finden sich über 3.300 Mods zu The Witcher 3 - die besten Mods für The Witcher 3 haben wir für euch zusammengestellt. Einige bieten dabei komplette grafische Überarbeitungen wie etwa die Mod HD Reworked für The Witcher 3, andere bringen kleine Veränderungen.

64 geniale Mods für die PC-Version, die The Witcher 3 im Jahr 2020 massiv verbessern, stellen wir euch im Video vor:

Wenn ihr deutlich weniger Modding-Aufwand betreiben wollt als für das oben gezeigte Video und euch anstelle von Grafik-Naschereien eher für ein Leben im Einklang mit der Natur interessiert, könnte die Friendly-Wolves-Mod für Witcher 3 das Richtige für euch sein. Hier werden die wilden Wölfe eure Freunde und kämpfen an eurer Seite!

The Witcher 3 wird 2020 fünf Jahre alt - was ist da eigentlich mit einem Nachfolger? CD Projekt Red spricht offen über The Witcher 4. Solange Cyberpunk 2077 noch nicht erschienen ist, sind zwar große Teile des Teams gebunden. Dennoch wurde ein Projekt im Witcher-Universum vom Studio intern bereits grob umrissen.