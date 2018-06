In Kürze beginnt die Suche nach einer Besetzung für die angekündigte Netflix-Serie The Witcher nach der gleichnamigen Buchreihe des polnischen Andrezj Sapkowski, zu dem es auch eine erfolgreiche Spielereihe gibt.

Gesucht werden internationale Stars für die Serie, bestätigt nun Lauren S. Hissrich als Autorin und Showrunnerin der Serie. Ob es schon den ein oder anderen Favoriten auf die Rolle des Hexers Geralt gibt, wollte sie natürlich noch nicht verraten.

It's Friday night in LA, and it's been a seriously great week here at #Witcher.



So.



Let's talk casting. Yes, I said the magic word! Casting is starting soon, and no, I can't tell you who our top picks are so don't ask. But. There is something very important you need to know. pic.twitter.com/9dfkhBIyo0 — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) June 23, 2018

So gehen die Macher gegen mögliche Spoiler vor

Zum Thema Spoiler meldet sich Hissrich ebenso zu Wort und bestätigt, dass man sich etwas besonderes einfallen ließ um solche beim Casting-Aufruf zu vermeiden. Schließlich birgt das Vorsprechen für die einzelnen Rollen auch immer die Gefahr, dass Details zur Handlung und den einzelnen Charakteren übers Internet durchsickern.

So planen die Macher der Serie, speziell für das Casting komplett neue Szenen anzufertigen, die nichts mit der Serie zu tun haben, aber dennoch den jeweiligen Ton der einzelnen Figur treffen. Falls also demnächst irgendwelche Skript-Ausschnitte zur Witcher-Serie im Netz auftauchen sollten, könnten sie durchaus echt sein, jedoch verraten sie nichts über die Netflix-Serie.

Bis zum Sendestart der Witcher-Serie dauert es aber noch eine ganze Weile. Letzten Informationen nach dürfen die Fans frühstens im Jahr 2020 mit den 8 Episoden der ersten Staffel auf Netflix rechnen.

Normally, when casting a show, the casting director pulls character-specific scenes from the pilot script for actors' auditions. However, because we're casting internationally (which means lots of emails and self-tapes) and because we know by now the internet keeps no secrets -- — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) June 23, 2018

-- the writing staff has instead created entirely new scenes for our main characters. These are written to illustrate the precise tone, vibe, depth, and emotional resonance we need from Geralt and friends... but voila! They are spoiler-free, for us and for you. Which means -- — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) June 23, 2018