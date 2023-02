Die Demo zu Wo Long sorgt auf Steam bereits vor Release für viel Furore

Die Macher von Nioh bringen schon bald ein neues Soulslike heraus: Wo Long: Fallen Dynasty. Spielen lässt sich der am 3. März 2023 erscheinende Titel dank einer kostenlosen Demo aber schon jetzt. Und die sorgt auf Steam für ordentlich Aufmerksamkeit, sodass sich Wo Long vor aktuellen Konkurrenten wie Atomic Heart oder Sons of the Forest nicht verstecken muss.

Wo Long schon vor Release auf Steam ein Erfolg

Was für ein Spiel ist Wo Long überhaupt? Fallen Dynasty ist das neueste Spiel des Nioh-Entwicklerstudios Team Ninja. Wenig überraschend schlägt auch Wo Long stark in die Soulslike-Kerbe. Soll heißen: Wir streifen durch eine düstere Spielwelt und setzen uns mit allerlei Waffen und Zaubern gegen düstere Kreaturen zur Wehr. Man merkt schnell, dass es der Schwierigkeitsgrad durchaus in sich hat und der Bildschirm-Tod hart bestraft wird.

Dabei kommt Wo Long allemal mit einem spannenden und recht unverbrauchten Setting daher. Fallen Dynasty spielt sich im China zur Zeit der Han-Dynastie und der Drei Königreiche ab. Die chinesische Mythologie spielt in Wo Long entsprechend eine große Rolle. Wie genau Story und Spielwelt von Wo Long: Fallen Dynasty ausfallen, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Preview-Video zum Spiel:

Was muss ich über die kostenlose Demo wissen? Seit dem 24. Februar 2023 ist Wo Long: Fallen Dynasty bereits spielbar, wenn ihr die kostenlose Demo bei Steam, im Microsoft Store oder auf Playstation beziehungsweise Xbox-Konsolen herunterladet. Der Fortschritt aus der Demo kann dabei ins finale Spiel übernommen werden und wer die Preview-Version absolviert, darf sich über den Crouching Dragon Helm-DLC ohne Zusatzkosten freuen.

Wie sehen die Spielerzahlen noch vor Release aus? Schon vergangene Woche kam die Demo von Wo Long auf mehr als 50.000 aktive Spieler, die sich an dem neuen Soulslike der Nioh-Macher probieren - wie PCGamesN basierend auf Zahlen von SteamDB und SteamCharts berichtet. Damit reihte sich Wo Long genau hinter Sons of the Forest als zwischenzeitlich populärstes Spiel auf Steam ein und verdoppelte sogar die Zahlen gleichzeitig aktiver Atomic Heart-Spieler.

Wo Long und weitere spannende Soulslikes

Wo Long erscheint am 3. März 2023 für PC, Playstation und Xbox. Wie die Spielerzahlen zum finalen Release aussehen, wird natürlich spannend. Im Anbetracht des durchaus respektablen Interesses an der Demo (auf Steam zumindest), könnte dem neuesten Streich der Nioh-Macher ein durchaus erfolgreicher Launch bevorstehen.

Interessiert ihr euch für das Soulslike-Genre, findet ihr übrigens in der folgenden Übersicht die besten und spannendsten Vertreter neben Spielen wie Elden Ring, Sekiro und Co.:

