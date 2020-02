Seit März 2016 befindet sich der Diablo-Konkurrent Wolcen: Lords of Mayhem in der Early-Access-Phase. Am 13. Februar 2020 wird er diese verlassen und damit endlich offiziell erscheinen. Ursprünglich sollte das bereits Ende Januar passieren. Das neue Datum nannte der Entwickler in einem Blogeintrag.

Worum geht's in Wolcen?

Wolcen wurde ursprünglich unter dem Namen Umbra entwickelt, änderte diesen aber bereits 2016 mit dem EA-Start in den jetzigen Titel.

Ihr schlüpft in die Rolle eines Überlebenden der Menschheit und müsst euch in klassischer Diablo-Manier mit Monstern prügeln. Einen Ersteindruck zum Spiel könnt ihr euch in unserem Video zur Beta machen:

Gibt es Klassen in in Wolcen?

In Wolcen wählt ihr zum Spielstart keine Klasse aus, sondern erschafft sie mithilfe des Skilltrees selbst. Bei der Entscheidung sind vor allem die beiden Ressourcen Wut und Willenskraft wichtig, die ihr für die Nutzung eurer SKills braucht. Verbraucht ihr eine, erhöht sich die andere.

Wie gut kam Wolcen im Early-Access an?

Was gefällt den Spielern? Die Wertungen auf Steam fallen durchaus positiv aus. Insgesamt geben 74 Prozent aller Spieler einen Daumen hoch. Von den neuesten Wertungen deer letzten 30 Tage loben hingegen gar ganze 89 Prozent das Spiel. Die Spieler heben vor allem die abwechslungsreichen Skills und die tolle Grafik häufig hervor.

Was bemängeln die Kritiker? Manche User stört vor allem, dass der Entwickler nicht mehr dem ursprünglichen Plan einer Open World folgt. Außerdem kritisieren manche Nutzer die Technik von Wolcen. So soll es teilweise Probleme mit der Steuerung geben.

Was kostet Wolcen?

Derzeit kostet das Spiel auf Steam und Humble Bundle noch 30 Euro. Mit der Veröffentlichung wird sich der Preis auf 40 Euro erhöhen. Als Grund dafür gibt der Entwickler den seit Start der Early-Access-Phase hinzugekommenen neuen Content an.