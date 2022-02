World of Starcraft oder doch WoW 2? Blizzard hat neue Rollenspiel-Pläne

Aktuell ist immer noch viel Wirbel um das Entwicklerstudio Blizzard. Einerseits wurde erst vor einiger Zeit offiziell, dass Activision-Blizzard bald zu Microsoft gehört und nebenbei kündigte das Studio ein Survivalspiel an, das in einer komplett neuen Welt spielt.

Jetzt wurde aber bekannt, dass es sich bei diesem Survivalspiel nicht um das einzige neue Projekt handelt. Blizzard ist aktuell nämlich auf der Suche nach Entwicklerinnen und Entwicklern, die sich an einem noch unangekündigten Spiel beteiligen. Dabei soll es sich um ein neues Spiel in einer bekannten Blizzard-Welt handeln und wie es scheint, wird das Ganze wohl ein richtiges Rollenspiel.

Das hat Blizzard zwar nicht an die große Glocke gehängt, aber es gibt eine Stellenausschreibung, die recht tief blicken lässt.

Ein richtiges Rollenspiel für Einzel- und Mehrspieler?

Im Detail geht es bei der Stellenausschreibung darum, einen Lead Content Designer einzustellen. Also eine Führungspersönlichkeit, die sich mit den konkreten Inhalten des Spiels befasst und ein Team anleitet, das diese Inhalte erstellt.

Insbesondere soll die Person dabei die Aufgabe übernehmen, mechanisch und erzählerisch interessante Missionen zu entwerfen. Besonders spannend wird es aber im unteren Abschnitt der Stellenausschreibung. Hier ist davon die Rede, das Vorerfahrung mit Rollenspielen in jeder Form von Vorteil sind. Im Detail sucht Blizzard also jemanden, der ...

... sich mit dem Bau von Welten auskennt

... weiß, wie man Geschichten für Rollenspiele schreibt

... in der Lage ist, Einzelspielermissionen, Quests, Geschichten, Charaktere und Events zu entwickeln

... der Erfahrung mit dem erstellen von Quests, Landmarken und Charakteren in einer Shared World hat

... der weiß, wie man ein Pen&Paper-Rollenspiel oder Live-Action-RPGs (LARPs) leitet

Dem Anschein nach, will Blizzard hier also ein waschechtes Rollenspiel abliefern. Insbesondere das Vorerfahrung im Bereich Pen&Paper oder LARPs von Vorteil sind, ist interessant. Immerhin sind das die Rollenspiel-Medien, in denen wir die meiste Kontrolle über unsere eigens ersonnen Charaktere haben.

In der Stellenausschreibung ist sowohl von Einzelspieler als auch einer Shared World die Rede. Entweder soll das neue RPG beides abdecken, oder es befindet sich noch so früh in der Konzeptphase, dass man sich verschiedene Richtungen offen hält.

Theoretisch könnte es sich auch um ein weiteres Mobile-Spiel handeln, in der Regel gibt Blizzard diesen Fakt aber selbst bei unangekündigten Projekten mit an. Wie zum Beispiel hier.

Kommt ein neues WarCraft oder StarCraft?

Interessant ist jetzt noch die Frage, worum es in dem neuen Rollenspiel geht. In einem Absatz in der Stellenausschreibung heißt es:

Verfechte eine klare Vision für mechanisch und narrativ interessante Missionen innerhalb einer etablierten Blizzard-Marke.

Das deutet sehr stark daraufhin, dass es kein neues Universum zu sehen gibt, wie bei dem just angekündigten Survivalspiel. Stattdessen soll das Rollenspiel wohl in einem etablierten Universum spielen. Die Frage ist nur, welches? Da Overwatch 2 sich nach wie vor in Entwicklung befindet, würden wir diese Marke erst einmal ausschließen. Ähnliches gilt für Diablo, wobei zumindest der Rollenspiel-Ansatz, die Shared World und die Frage nach Erfahrung im Pen&Paper-Bereich dafür sprechen könnten.

Letztlich bleiben eigentlich nur zwei Marken übrig, die hier wirklich in Frage kommen. Und das sind WarCraft oder StarCraft. Gerade WarCraft würde sich sicherlich anbieten, um dessen Rollenspiel-Stärken noch weiter zu betonen. Ein WoW 2 wäre sicherlich ein ziemliche Hausnummer. Doch auch StarCraft wäre denkbar. Immerhin existieren hierzu bislang nur die Echtzeit-Strategiespiele und Kollege Peter sieht keine Zukunft für dieses Genre bei Blizzard:

Anstatt die Marke also komplett verkümmern zu lassen, wäre ein Genrewechsel womöglich der einzig richtige Weg. Ähnlich, wie es eben auch WarCraft einst gelang.

Fürs erste gilt es abzuwarten. Nach wie vor sollte außerdem auch bedacht werden, dass Blizzard aufgrund von Benachteiligung am Arbeitsplatz und Sexismus-Vorwürfen immer wieder negative Schlagzeilen macht. Alles zur Sexismus-Klage gegen Activision-Blizzard lest ihr hier.

Wie sieht es bei euch aus? Könnt ihr euch noch auf neue Spiele von Blizzard freuen? Zu welcher Marke würdet ihr euch ein richtiges Rollenspiel wünschen? Verratet es uns in den Kommentaren!