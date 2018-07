World of Warcraft - ab heute im Livestream - Zwei Noobs, ein Ziel: Battle for Azeroth

Unter dem Motto "WoWtobahn - Von 1 auf 120 in sechs Wochen" startet auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions heute um 20:00 Uhr ein einzigartiges Experiment. Video-Redakteur Michi und "Head of MAX" Daniel haben beide World of Warcraft seit über 10 Jahren nicht mehr gespielt und wollen es jetzt noch einmal wagen.

Am 14. August erscheint das neue WoW-Addon World of Warcraft: Battle for Azeroth. Bis dahin wollen Michi und Daniel es schaffen, ihre Chars von Level 1 bis auf das notwendige Startlevel für das Addon zu bekommen - mit tatkräftiger Unterstützung aus der MAX-Familie (also GameStar, GamePro, Mein-MMO, IGN) - und EUCH!

Ab sofort seht ihr jeden Dienstag ab 20:00 Uhr auf MAX, wie sich Michi und Daniel schlagen. Schaut zu und gebt den beiden Ratschläge, wie sie am besten durch die Welt von Azeroth kommen - und spielt in einer der kommenden Sessions selbst mit!

Live-Video von MONSTERSANDEXPLOSIONS auf www.twitch.tv ansehen