WoW: Battle for Azeroth

Die Dataminer von WoWHead haben eins der bislang teuersten Mounts in World of Warcraft aufgespürt. Der Mighty Caravan Brutosaur soll mit Battle for Azeroth erscheinen und saftige fünf Millionen Münzen kosten - oder 300 Euro. Als erstes Reittier fasst er fünf Spieler und hat einen Auktionator an Bord, sodass ihr überall eure Geschäfte im Auge behalten könnt.

Und das Auktionshaus müssen wir auch bemühen, wenn wir den Brutosaurier für Echtgeld erstehen wollen. Das geht nämlich nicht direkt, aber wir können WoW-Marken für 20 Euro pro Stück erstehen und sie dann für Ingame-Gold verscherbeln. Aktuell bringt eine Marke um die 350.000 Münzen. Will heißen: 15 Marken, ergo 300 Euro für den Brutusaurus. Zumindest nach gegenwärtigem Stand, denn Angebot und Nachfrage können die Preise jederzeit durcheinanderwirbeln.

Mit Fraktions-Rufbonus können wir den Dino immerhin um eine Million verbilligen - aber damit schluckt er immer noch doppelt so viel Ingame-Gold wie das bislang teuerste Tier, die Blutfangwitwe. Zu kaufen wird es den Mighty Caravan Brutosaur in Zuldazar bei Talutu und in Boralus beim Trickreichen Nick. Es ist allerdings möglich, dass es bis zum Release von Battle for Azeroth noch Änderungen geben wird.

