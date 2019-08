World of Warships bekommt U-Boote, soviel dürften passionierte Free2Play-Admirale bereits wissen. Spieler konnten die neue Schiffsklasse nämlich bereits während des zeitlich begrenzten Halloween-Events 2018 im Seeschlachten-Actionspiel ausprobieren.

Jetzt gehen die neuen Unterseeboote bei Entwickler Wargaming langsam in Richtung Full Release, wie man während der gamescom 2019 mitteilte.

So sieht der Release-Plan aus: In den kommenden Wochen könnt ihr die neuen U-Boote während einer Super-Testphase erneut ausprobieren. Während des diesjährigen PvP-Events im Herbst wird die Klasse dann erstmals so spielbar sein, wie sie in der Folge ins reguläre Spiel integriert werden soll.

Hier hofft Wargaming auf wertvolle Daten und Feedback von Spielern, um die U-Boote releasetauglich zu machen. Ein Datum wurde zwar offiziell nicht genannt, aber bei erfolgreichem Testdurchlauf stünde einer Veröffentlichung im Herbst 2019 vermutlich nichts im Wege.

Die ersten U-Boote in World of Warships

Ferner teilte das weißrussische Studio per Pressemeldung mit, welche Nationen als erstes mit U-Booten abtauchen dürfen und wie die jeweiligen Schiffe heißen:

Deutschland: U-69 (Stufe VI), U-190 (Stufe VIII) und U-2501 (Stufe X)

U-69 (Stufe VI), U-190 (Stufe VIII) und U-2501 (Stufe X) USA: Cachalot (Stufe VI), Salmon (Stufe VIII) und Balao (Stufe X)

Cachalot (Stufe VI), Salmon (Stufe VIII) und Balao (Stufe X) UdSSR: S-1 (Stufe VI), L-20 (Stufe VIII) und K1 (Stufe X)

Außerdem veröffentlichten die Entwickler einen neuen Gameplay-Trailer zu den U-Booten von World of Warships. Beachtet dabei, dass es sich um Prototyp-Gameplay handelt:

World of Warships gehört zusammen mit World of Tanks und World of Warplanes zum Free2Play-Portfolio des Entwicklers und Publishers Wargaming.net. Mit Caliber befindet sich zudem ein militärischer Taktik-Shooter auf dem Weg in westliche Gefilde.