Zombies ohne Grenzen: Crossplay in World War Z vereint PC & Konsolen

Was hat World War Z Left 4 Dead 2 voraus? Crossplay zwischen der Xbox und dem PC! Zumindest ab dem 23. März 2020. Dann erscheint das mittlerweile sechste Update für den Zombie-Shooter, das das lang erwartete Feature einbaut.

The Crossplay Update arrives on Monday March 23, Survivors!



Get ready for new unique weapon variants and perks, crossplay support, a new mission objective, and balancing improvements to Horde Mode Z! pic.twitter.com/C75aLfDpnZ — World War Z Game (@wwzthegame) March 17, 2020

Das macht Crossplay

Dank Crossplay könnt ihr World War Z zusammen mit Freunden spielen, die den Titel auf einer anderen Plattform spielen als ihr selbst. Die Begrenzung, dass PC und die einzelnen Konsolen jeweils eigene Server besitzen, wird also aufgehoben.

Das gilt zumindest vorerst jedoch nur für den kooperativen PvE-Modus, wozu auch der Ende letzten Jahres eingeführte Horden-Modus zählt. Bei kompetitiven Gefechten tretet ihr nach wie vor nur gegen Spieler der gleichen Plattform an. Damit geht das Team der häufig genannten Kritik aus dem Weg, dass Maus und Tastatur in Shootern einem Controller überlegen seien.

Zunächst werden nur Spieler auf PC und Xbox One miteinander spielen können. Zu einem späteren Zeitpunkt dürfen sich dann noch PS4-Nutzer dazugesellen. Einen Termin dafür nennt der Entwickler zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht.

12 0 Mehr zum Thema Die 15 besten Crossplay-Spiele, die PC & Konsole miteinander verbinden

Auch wenn es sich bei Crossplay um die größte Änderung handelt, beschränkt sich das Update nicht allein darauf. Der Entwickler kündigte bereits in der Vergangenheit weitere Neuerungen an, die wir an dieser Stelle für euch auflisten:

Einzigartige Waffen-Varianten

Ein neues Missionsziel

Balancing-Verbesserungen

Kostenpflichtiger DLC mit vier neuen Skins

Die Designs der ersten beiden neuen Skins hat das Studio zudem mittlerweile bei Twitter veröffentlicht:

The War Heroes character skin DLC arrives on the same day as the Crossplay Update next Monday, March 23!



Who do you think the two hidden characters are? pic.twitter.com/y9uKUQoDZ6 — World War Z Game (@wwzthegame) March 18, 2020

Dieses Update ist das letzte der zweiten Season des Koop-Shooters. Pläne für die weitere Zukunft hat das Team von Saber Interactive bisher noch nicht bekannt gegeben.