WoW: Battle for Azeroth

Die Community von World of Warcraft darf sich freuen: Mit Battle for Azeroth ist seit heute um 0 Uhr die siebte Erweiterung des Spiels live. Während in Deutschland die Spieler der Horde nach Zandalar und die Allianz nach Kul Tiras aufbrechen und dabei kaum Probleme erleben, stottert der Start in anderen Regionen deutlich mehr.

Aufgrund von Serverproblemen sind in manchen Territorien bestimmte Reiche des Spiels nicht zugänglich. Blizzard tweetete gegen fünf Uhr deutscher Zeit, dass die Bereiche Area 52, Illidan, Proudmoore, Sargeras, Stormrage, Tichondrius und Zul'Jin offline seien.

Laut Blizzard arbeiten die Entwickler an einer Lösung.

[#Warcraft] We continue to work on a resolution for the ongoing login issues. Select realms have been brought offline while we work on a solution. Currently the offline realms are:



Area 52

Illidan

Proudmoore

Sargeras

Stormrage

Tichondrius

Zul'jin — BlizzardCS (@BlizzardCS) August 14, 2018

Battle for Azeroth: Alle neuen Inhalte in der Übersicht

Betroffene Spieler sind frustriert

Eine Übersicht aktueller Probleme findet ihr auf der offiziellen Webseite von Blizzard. Spieler berichten unter anderem, dass verbündete Völker nicht freischaltbar sind und keine Beute in der wöchentlichen mythischen Beutekiste enthalten ist. Am schwersten wiegen aber die Serverprobleme, von denen Deutschland allerdings scheinbar verschont blieb.

Auf Twitter mehren sich jedoch frustrierte Stimmen, die seit dem Launch von Battle of Azeroth darauf warten, spielen zu können. Offenbar waren in den Regionen mit Serverproblemen viele Gebiete nur für wenige Minuten zugänglich, bevor sie offline gingen.

Habt ihr Probleme mit dem Update? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

