WoW-Chefentwickler fragt KI, wie das nächste Addon aussehen soll, bekommt klare Ansage

ChatGPT würde euch zurück in die Schattenlande schicken.

In einem Interview mit IGN verriet der World-of-Warcraft-Chefentwickler Ion Hazzikostas, dass er die KI ChatGPT gefragt hat, wie das nächste Addon aussehen soll. Diese hat inhaltlich kurz und knapp mit Return to the Shadowlands , also Rückkehr in die Schattenlande geantwortet.

An Hazzikostas Reaktion lässt sich aber ablesen, dass euch das nächste Addon auf keinen Fall zurück in die Schattenlande führt: Kein Witz, die KI hat mir wirklich Return to the Shadowlands vorgeschlagen. Also ich fühle mich sicher in meinem Job und fürchte nicht in naher Zukunft von ChatGPT ersetzt zu werden.

Was ist der Grund?

Mit Return to the Shadowlands bezieht sich die KI auf das 2020 erschienene Shadowlands-Addon. Das gilt aufgrund des langsamen Content-Nachschubs, der zeitbeschränkten Endgame-Grinds und des kontroversen Umgangs mit einem beliebten Charakter als eher unbeliebt.

Das ist natürlich auch Hazzikostas bewusst, weswegen er sichtlich amüsiert gewirkt hat, als er von der Geschichte berichtete. Man kann also davon ausgehen, dass es nicht zu dem Sequel kommen wird.

Warum die KI Return to the Shadowlands vorgeschlagen hat, ist nicht mit voller Sicherheit zu sagen. Wenn man davon ausgeht, dass sie die Interaktion im Internet als relevanten Parameter für die Entscheidung verwendet hat, kann ihre Wahl durchaus Sinn ergeben.

Da Shadowlands noch immer relativ neu ist, erzeugt es eben auch immer noch viel Interaktion und wird daher präferiert. Wohin uns das nächste Addon stattdessen entführt hat er leider noch nicht verraten.

Was würdet ihr von einem Return-to-the-Shadowlands-Addon halten? Habt ihr ChatGPT bereits selbst nach Erweiterungen zu Spielen befragt? Schreibt's in die Kommentare!