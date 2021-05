Blizzard hat endlich das Release-Datum für World of Warcraft: Burning Crusade Classic bekanntgegeben: Am 2. Juni 2021 um 0 Uhr deutscher Zeit geht's öffnen das Dunkle Portal und Spieler können erneut die Scherbenwelt besuchen.

Gleichzeitig gab der Publisher die Preise für zusätzliche Dienste wie Charakter-Level-Boosts bekannt - die zum Ärgernis vieler Fans ziemlich hoch ausfallen.

Harsche Preise für Level-Boost und Charakter-Klone

Eigentlich ist Burning Crusade ja eine kostenlose Erweiterung für WoW Classic, das in jedem regulären WoW-Abonnement enthalten ist. Aktive Spieler, die mindestens Stufe 58 auf einem ihrer Helden erreicht haben, können nahtlos in Burning Crusade weitermachen.

Wer aber zum Release mit einem neuen Charakter die neuen Inhalte spielen will, muss tief in die Tasche greifen oder sehr viel Zeit investieren. Alle die bislang kein WoW Classic gespielt hat, aber gerne Burning Crusade nochmal erleben möchte, stehen vor demselben Problem.

Es kann teuer werden: Der Pass zum Dunklen Portal ermöglicht es euch, einen Charakter direkt auf Stufe 58 zu boosten. Allerdings schlägt dieser mit saftigen 40 Euro zubuche und ist außerdem nicht auf die neuen Völker Blutelfen und Draenei anwendbar.

Ebenfalls ziemlich teuer: Wollt ihr mit eurem Helden sowohl in WoW Classic als auch in Burning Crusade spielen, müsst ihr euren Charakter klonen. Aber auch dafür müsst ihr 35 Euro zahlen. Nutzt ihr diesen Dienst nicht, müsst ihr euch entscheiden, ob ihr in Classic bleiben oder Burning Crusade spielen wollt.

Wut über teure Charakterdienste

Für viele WoW-Fans sind die aufgerufenen Preise deutlich zu hoch, wie viele Kommentare auf Reddit deutlich machen.

So schreibt etwa Magmoug:

"Sie können sich mit den 35 Dollar, die es kostet, eine Kopie unseres Charakters auf Classic-Servern zu behalten, vom Acker machen. Es ist so eine schamlose Abzocke für einen Service, der mit der Veröffentlichung von BC Classic enthalten und kostenlos sein sollte."

Metaliklol sieht die Zukunft von WoW Classic durch die Preisgestaltung bedroht:

"Die 35 Dollar pro Charakterkopie sind das wahre Problem. Das wird die Bevölkerung von Classic Vanilla töten. Absolut wahnsinniger Preis."

Auch der Preis der Deluxe Edition, die einen Level Boost sowie einige Kosmetik-Items wie ein Reittier enthält, wird von Kanipsu hart kritisiert:

"Scheiß auf 70 Euro für eine Deluxe Edition. Für Shadowlands bekam man ein Spiel dazu. Jetzt sind es 70 Euro für einen Haufen Kosmetik. Das ist gieriger Mist."

Wie die Preisgestaltung mit Ingame-Stores funktioniert, war bereits 2017 auf der Devcom Thema. Wir haben den Vortrag bei GameStar Plus aufbereitet:

Kurzer Pre-Patch sorgt ebenfalls für Unmut

Die neuen Preise im Zusammenhang mit den zwei Wochen Pre-Patch, in denen ihr theoretisch schon Blutelfen und Draenei hochleveln könnt, sorgt ebenfalls für viel Kritik - auch in der GameStar-Community.

Mikutse schreibt:

"Mega lächerlich mal wieder. Blizzard verspricht den Spielern, dass sie genügend Zeit haben werden, ihre Horde Palas und Ally Schamys zu leveln, um dann bei BC-Start direkt mit ihren Leuten weitermachen zu können. Und nun? 2 Wochen Pre-Patch. Wahnsinn ... Wer keine ~30 Stunden die Woche zocken kann, sieht schon wieder in die Röhre."

Und auch Fiz ist sich noch unsicher, ob so ein Sprint schaffbar ist:

"Nur 2 Wochen zum hoch spielen? Da schlackere ich grad mit den Ohren. Da werde ich mir eine Strategie zurechtlegen müssen. Momentan klingt das für mich einfach nur Utopisch."

Zwar wird bereits im Pre-Patch die Anzahl der benötigten Erfahrungspunkte zwischen Level 20 und 60 gesenkt, einen Charakter von Stufe 1 auf 58 in zwei Wochen hochzuspielen, dürfte trotzdem eine Herausforderung werden.

Was euch sonst noch in Burning Crusade Classic erwartet, lest ihr in unserem Übersichtsartikel:

Wie seht ihr das? Zu teuer? Oder wolltet ihr eh nur Burning Crusade mit eurem bisherigen Charakter weiterspielen und das vielleicht gar nicht zu Release? Schreibt es uns doch in die Kommentare!