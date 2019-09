WoW Classic: Alle Flugpunkte von Horde & Allianz im Überblick

Das Reisen in WoW Classic ist durchaus sehr zeitaufwändig. Die ersten 40 Level seid ihr zu Fuß unterwegs und nur mit dem nötigen Goldvorrat könnt ihr ab dann das normale Reiten nutzen. Neben einem Mount und dem normalen Laufen gibt es noch die Möglichkeit für schnelleres Reisen auf Flugpunkte zu setzen.



Was kostet das Fliegen per Flugpunkt? Das Fliegen an sich kostet euch teilweise einiges an Silber. Je weiter ihr auf einem der Kontinente fliegen wollt, umso teurer wird der Flug.



Wie schalte ich einen Flugpunkt frei? Wenn ihr zuvor noch nie beim Flugpunkt wart, könnt ihr dort auch nicht hinfliegen. Das bedeutet, dass jeder Flugpunkt zunächst erlaufen und freigeschalten werden will. Dies geht ganz einfach, indem ihr jeweils mit dem Flugmeister am Flugpunkt sprecht. Danach lässt sich von dort aus ein Flug zu euren anderen bekannten Flugpunkten buchen.



Wo ihr jeweils als Spieler der Allianz oder Horde einen Flugpunkt findet, zeigen wir euch in dieser Übersicht.

Die Tiefenbahn und Zeppelin-Flug

Besonderheiten der Fraktionen: Als Allianz-Spieler könnt ihr in Stormwind und Ironforge jeweils auch die Tiefenbahn nutzen, um schneller und kostenlos zwischen den Städten hin und her zu reisen. In Stormwind befindet sich der Eingang im Zwergenviertel, in Ironforge dagegen



Als Horde-Spieler könnt ihr einen Zeppelin-Flug nehmen. Dieser ist kostenlos und bringt euch von Orgrimmar in Kalimdor nach Undercity in den Östlichen Königreichen.

Die Flugpunkte der Östlichen Königreiche

Die Östlichen Königreiche werden vorwiegend von der Allianz dominiert und entsprechend viele Flugpunkte findet ihr als Allianzspieler vor. Süderstade und Tarrens Mühle sind natürlich bekannte Punkte, gerade, wenn es ums PvP geht. Außerdem teilen sich beide Fraktionen den Flugpunkt in Beutebucht.

Das sind die Flugpunkte der Allianz

Gebiet Flugpunkt Koordinaten Wald von Elwynn Stormwind 66.2, 66.4 Dun Morogh Ironforge 55.8, 47.4 Westfall Späherkuppe 56.6, 52.6 Loch Modan Thelsamar 33.8, 50.8 Rotkammgebirge Seehain 30.6, 59.6 Dämmerwald Dunkelhain 76.6, 44.4 Sumpfland Hafen von Menethil 9.6, 59.6 Vorgebirge des Hügellands Süderstade 49.4, 52.4 Arathihochland Die Zuflucht 45.8, 46.2 Hinterland Nistgipfel 11, 46 Verwüstete Lande Burg Nethergarde 65.6, 24.4 Brennende Steppe Morgans Wacht 84.4, 68.2

Das sind die Flugpunkte der Horde

Gebiet Flugpunkt Koordinaten Tirisfal Undercity 63.6, 48.6 Silberwald Das Grabmal 45.6, 42.6 Vorgebirge des Hügellands Tarrens Mühle 60.2, 18.6 Arathihochland Hammerfall 73, 32.6 Schlingendorntal Basislager von Grom'gol 32.6, 29.2 Ödland Kargath 4, 44.8 Sümpfel des Elends Steinard 46, 54.6 Hinterland Das Dorf der Bruchhauer 81.6, 81.8 Brennende Steppe Flammensternposten 65.6, 24.2

Das sind die neutralen Flugpunkte

Gebiet Flugpunkt Koordinaten Schlingendorntal Beutebucht 27.6, 77.6 Sengenden Schlucht Thoriumspitze 37.8, 30.6 Östliche Pestländer Kapelle des hoffnungsvollen Lichts 81.6, 59.2

Die Flugpunkte von Kalimdor

In Kalimdor ist die Heimat der Horde zu finden. Dennoch hat auch die Allianz hier einige Flugpunkt durch entsprechende Außenposten sichern können. Nicht zu vergessen die Stadt Theramore und der Flugpunkt in Rut'theran, außerhalb von Darnassus. In Kalimdor gibt es zudem mehr neutrale Flugpunkte als in den Östlichen Königreichen.

Das sind die Flugpunkte der Allianz

Gebiet Flugpunkt Koordinaten Teldrassil Rut'theran 58.4, 94 Dunkelküste Auberdine 36.4, 45.6 Steinkrallengebirge Steinkrallengipfel 36.4, 7.2 Eschental Astranaar 34.4, 48 Feralas Die Mondfederfeste 30.2, 43.2 Feralas Talonbranch Glade 89.4, 45.8 Desolace Njelspitze 64.6, 10.4 Düstermarschen Theramore 67.4, 51.2 Aszhara Talrendisspitze 11.8, 77.4 Teufelswald Blutgift Posten 62.4, 24.2

Das sind die Flugpunkte der Horde

Gebiet Flugpunkt Koordinaten Durotar Orgrimmar 45.2, 63.8 Mulgore Donnerfels 47, 50 Brachland Das Wegekreuz 51.4, 30.2 Brachland Camp Taurajo 44.4, 59 Steinkrallengebirge Sonnenfels 45.2, 59.8 Eschental Eschenholzposten 12.2, 33.8 Eschental Außenposten von Zoram'gar 73.2, 61.6 Tausend Nadeln Freiwindposten 45, 49.2 Desolace Schattenflucht 21.6, 74 Düstermarschen Brackenwall 35.6, 31.8 Aszhara Valormok 22, 49.6 Teufelswald Nachtlaub-Lichtung 34.4, 53.8

Das sind die neutralen Flugpunkte