WoW Dragonflight: Der letzte große Patch 10.2 erscheint in wenigen Tagen

Genau wie Shadowlands endet auch die aktuelle große WoW-Erweiterung Dragonflight mit nur zwei statt drei großen Inhaltspatches. Grund dafür ist, dass schon im nächsten Jahr die neue WoW-Erweiterung The War Within erscheint.

4:56 World of Warcraft gibt im Worldsoul-Trailer einen Ausblick auf die Zukunft des MMORPGs

Patch 10.2 trägt den Namen Wächter des Traums führt damit die Geschichte um die Dracheninseln zu Ende. Was euch dort erwartet, haben wir euch im Folgenden zusammengefasst.

Wann erscheint Patch 10.2?

Der zweite und letzte große Inhaltspatch erscheint am 8. November 2023 in Europa - also wie gewohnt zum wöchentlichen Update-Tag. Auf den amerikanischen Servern erscheint er bereits einige Stunden früher, am 7. November.

Welche neuen Inhalte kommen mit Patch 10.2?

Wie gewohnt gibt es mit dem neuen großen Zwischenpatch eine ganze Reihe an neuen Inhalten, auf die ihr euch freuen könnt:

Neuer Raid Amirdrassil : Fyrakk ist an der Spitze seiner Macht und hat es auf den neuen Weltenbaum abgesehen. Zeit, ihn endlich in seine Schranken zu weisen.

: Fyrakk ist an der Spitze seiner Macht und hat es auf den neuen Weltenbaum abgesehen. Zeit, ihn endlich in seine Schranken zu weisen. Neues Gebiet: Der Smaragdgrüne Traum : In der Heimat des grünen Drachenschwarms besuchen wir unter anderem die Festung von Ysera. Auch das Auge von Ysera genannt.

In der Heimat des grünen Drachenschwarms besuchen wir unter anderem die Festung von Ysera. Auch das genannt. Season 3: Eine neue Mythisch+-Rotation beginnt mit 2 Dungeons aus Battle for Azeroth und Legion, sowie jeweils einem aus Warlords of Draenor und Cataclysm und dem geteilten aktuellen Mega-Dungeon.

Eine neue Mythisch+-Rotation beginnt mit 2 Dungeons aus Battle for Azeroth und Legion, sowie jeweils einem aus Warlords of Draenor und Cataclysm und dem geteilten aktuellen Mega-Dungeon. Neues Ereignis Superblüte : Das Event beginnt jede Stunde von neuem und belohnt euch mit kosmetischen Items und Ruf bei der neuen Fraktion der Traumwächter

Das Event beginnt jede Stunde von neuem und belohnt euch mit kosmetischen Items und Ruf bei der neuen Fraktion der Traumwächter Neues Aussehensoptionen für Druiden und Blutelfen: Pimp your Bear

Pimp your Bear Neue Tier-Sets: Könnt ihr euch hier ansehen:

Weitere Bilder und Infos zu den neuen Inhalten findet ihr auch auf der offiziellen Website von World of Warcraft.

Wie geht's danach weiter?

Da auf der BlizzCon 2023 bereits die neue Erweiterung angekündigt wurde, wird es aller Wahrscheinlichkeit nach keinen weiteren großen Inhaltspatch für WoW Dragonflight geben. Stattdessen wird es vermutlich wie in Shadowlands laufen und viele kleinere Updates aufgespielt werden, die euch mit kleineren Story-Quests versorgen.

Außerdem rechnen wir mit einer weiteren Season, in der es zwar keine neuen Inhalte geben wird, dafür die alten Inhalte der aktuellen Erweiterung nochmal relevant werden.

Was sagt ihr zu Patch 10.2? Werdet ihr euch Fyrakk entgegen stellen? Oder lassen euch die Inhalte kalt, sodass ihr lieber auf das neue Addon wartet, dass im Herbst 2024 erscheinen soll? Wie findet ihr die neuen Tier-Sets und was sollte WoW 11.0 unbedingt von Dragonflight übernehmen? Schreibt es uns doch in die Kommentare!