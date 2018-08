WoW im MAX-Livestream - Marco, Daniel, TinNendo und Johnny C. Derp treffen sich auf dem Schlachtfeld

Die Schlacht um Azeroth ist endlich entbrannt. Allianz und Horde liegen sich nach den letzten friedlichen Tagen wieder in den Haaren und beide Seiten beanspruchen von sich selbst der Bessere zu sein. So ein Zwist spaltet nicht nur die Community, sondern auch uns. Deshalb haben sich der Hordler Marco Risch und Allianzler Daniel Feith Verstärkung ins Haus geholt. tinNendo tritt in den Dienst der Allianz und Johnny C. Derp folgt dem Ruf der Horde in unseren Livestream-Challenges auf dem MAX-Twitch-Channel.

Battle for Azeroth: Der Krieg um den Planeten hat begonnen!

Am 16.8, ab 20 Uhr stürzen sich beiden Seiten auf unserem Twitch-Kanal auf die WoW-Server und treten in verschiedenen Challenges gegeneinander an. Moderiert wird der Stream von Michael Obermeier und Theresa Walter.

Horde gegen Allianz: Zum offiziellen Twitch-Kanal von MAX

Und Zuschauen lohnt sich nicht nur, um eure Seite zu unterstützen. Unter allen Zuschauern verlosen wir eine rund 45 Zentimeter hohe World of Warcraft Sylvanas Windläufer Statue im Wert von 350€.

Erklärung: Wir produzieren diesen Stream in Zusammenarbeit mit Blizzard. Der Publisher übernimmt die Produktionskosten, hat uns aber keine inhaltlichen Vorgaben gemacht.

World of Warcraft im Livestream - Kurzüberblick

Wann? Donnerstag, 16. August, ab 20 Uhr

Wo? Auf dem offiziellen Twitch-Kanal von MAX

Wer? Marco und Johnny C. Derp für die Horde, Daniel und tinNendo für die Allianz. Moderiert wird das Event von Michael Obermeier und Theresa Walter

Gibt´s was zu gewinnen? Ja, ihr könnte eine Sylvanas Statue abräumen