WoW Shadowlands: Spieler finden geheimen Ausgang aus Raid

Wenn ihr in World of Warcraft: Shadowlands den Schlachtzug Schloss Nathria besucht und beim Hungering Destroyer das Handtuch werfen wollt, könnt ihr einen geheimen Ausgang benutzen. Reddit-Nutzer jwubb entdeckte den jetzt zusammen mit seiner Gilde und dokumentiert ihn in einem Video.

Die Szene selbst könnt ihr euch im Reddit-Beitrag ansehen, den wir zu Beginn dieser News für euch eingebunden haben.

Wo ist der Ausgang?

Vor dem Bosskampf gibt es eine mysteriöse Röhre, deren Gitter losgelöst ist. Für die Spieler ist deren Vorhandensein alleine bereits genug Grund, herauszufinden, wo genau sie hinführt. Einen Ladebildschirm später, werden sie aus dem Abfluss der Instanz gespült.

Witzeleien unter den Spielern: In den Kommentaren zu dem Thread äußern sich auch andere Spieler, die diesen Fund bereits früher machten. Ein Mitglied der Schlachtzuggruppe von jcait72 erklärte seinen Kameraden so zum Beispiel, dass der Weg wieder zurück in den Hauptraum des Schlosses führt. Kurz darauf wurde die gesamte Gruppe aus dem Schloss gespült und musste erst einmal zurückfliegen.

An sich zeigen sich die wenigsten Nutzer auf Reddit von diesem mysteriösen Pfad genervt, sondern finden ihn eher witzig. Spieler teelolws meint etwa, dass er sich gerade nur vorstellt, wie der für diesen Geheimausgang verantwortlich Entwickler gerade in Freudentränen ausbricht, weil endlich jemand sein kleines Detail entdeckt hat.

Was bietet Schloss Narthia noch?

Schloss Nathria wird größer: Der Schlachtzug Schloss Nathria wurde am 9. Dezember 2020 veröffentlicht. Derzeit könnt ihr allerdings nur den ersten Schlachtzugsflügel spielen. Der zweite folgt erst am 6. Januar 2021. Die letzten beiden gibt es hingegen respektive am 20. Januar und 3. Februar.

Alles, was ihr zum Raid selbst und auch zu dessen Bossen sowie dem Loot und dessen Item Level wissen müsst, haben wir in einer FAQ für euch zusammengefasst. Wer hingegen spezielle Raid-Strategien sucht, wird bei den Kollegen von wowhead fündig.