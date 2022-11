In eigener Sache: Aktuelle Lieferschwierigkeiten mit dem WoW-Sonderheft

In den letzten Tagen haben uns immer mehr Nachrichten über nicht erhaltene Sonderhefte von WoW Dragonflight erreicht. Zudem haben einige von euch Briefe von unserem Versanddienstleister erhalten, dass euer vorbestelltes Heft nicht lieferbar wäre.

Die gute Nachricht ist: Alle Hefte sollten mittlerweile auf dem Postweg sein.

Wir haben von unserem Dienstleister die Bestätigung bekommen, dass am 25.11.2022 der Großteil und am 28.11.2022 der Rest (ca. 50 Stück) der Sonderhefte verschickt wurden. Das heißt, in den nächsten Tagen solltet ihr alle euer Sonderheft im Briefkasten haben. Dass der Termin und damit auch der Erhalt eures Heftes hinter dem Kiosk-Termin liegt, tut uns leid und soll auch in Zukunft ein Einzelfall bleiben, der aufgrund von Überlastung und Krankheitsfällen beim Dienstleister zustande kam.

Überlastet ist zur Zeit allerdings auch die deutsche Post, bei der es aufgrund von Personalmangel schon seit einiger Zeit zu verzögerten Lieferungen oder ungewollten Retouren kommt. Durch den erst kürzlich stattgefundenen Black Friday rechnen wir hier auch eher mit einer Verschlimmerung des Problems. Wir möchten euch deshalb bitten, gegebenenfalls ein wenig Geduld mit der Auslieferung der Hefte zu haben.

Brief bekommen: Sonderheft nicht lieferbar

Wer in letzter Zeit statt des ersehnten Heftes einen Brief bekommen hat, in dem steht, dass angeblich das Heft aktuell nicht lieferbar ist, kann aufatmen. Dieser Brief ist ein maschinell erstelltes Schreiben, das automatisch nach einer gewissen Zeit verschickt wird, wenn die Bestellung bis dahin nicht versandt wurde.

Da wir dieses Mal eine lange Vorbesteller-Phase hatten, war das System verwirrt und schickte daher an einige von euch diesen Brief raus. Ihr müsst euch aber keine Sorgen machen und könnt das Schreiben ignorieren.

Heft kommt immer noch nicht, was jetzt?

Wie bereits oben erwähnt, kann es durch die Überlastung der Deutschen Post zu längeren Lieferzeiten kommen (vor allem, wenn ihr außerhalb Deutschlands wohnt). Solltet ihr aber bis zum 6. Dezember 2022 noch kein Heft erhalten haben, schreibt doch bitte eine E-Mail an kundenservice@gamestar.de.

Wir möchten uns für die Unannehmlichkeiten entschuldigen. In unserem Heft steckt viel Liebe und Arbeit und es ärgert uns genauso wie euch, dass es hier zu Lieferschwierigkeiten gekommen ist. Natürlich werden wir auch gemeinsam mit unserem Dienstleister untersuchen, wie es zu den Schwierigkeiten kommen konnte und wie sich diese in Zukunft vermeiden lassen.

Davon unabhängig wünschen wir euch ganz viel Freude mit unserem Sonderheft!