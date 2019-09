Die letzte Fox-Produktion New Mutants aus der X-Men-Reihe durchläuft derzeit einige schwierige Phasen. Da der Kinofilm bereits abgedreht ist, möchte ihn Disney nach dem Kauf des Studios nicht gänzlich unter den Tisch fallen lassen. Jedoch scheint er nicht so wie ursprünglich geplant in die Kinos zu kommen. Mehrmals wurde der Release-Termin nach hinten verschoben, zuletzt bis auf Anfang 2020.

New Mutants ohne die X-Men

Nun gibt es Gerüchte darüber, dass Disney aus der Story jeden nur erdenklichen Bezug zu den X-Men entfernen will. Wie das Magazin FandomWire aus internen Quellen erfahren haben möchte, war Disney vom dem vorherigen Schnitt der Films »nicht beeindruckt« und nun alle Verbindungen zu den vorherigen X-Men-Filmen beseitigt.

Damit ist nicht nur ein Wiedersehen mit Prof. X und seinen X-Men ausgeschlossen. Auch erfahren die im Mittelpunkt stehenden Jugendlichen mit besonderen Fähigkeiten nicht, dass sie selbst Mutanten sind. Zur Besetzung gehören Maisie Williams (Game Of Thrones), Anya Taylor-Joy (Glass), Charlie Heaton (Stranger Things), Henry Zaga (Tote Mädchen lügen nicht) und Blu Hunt (The Originals).

Passen die New Mutants ins MCU?

Ein Grund für die drastische Entscheidung ist die Neuausrichtung der X-Men unter dem Dach von Marvel. Damit möchte das Studio dem Bericht nach die Möglichkeit schaffen, die Mutanten später ins Marvel Cinematic Universe zu holen. Ob an den Gerüchten tatsächlich etwas dran ist, bleibt abzuwarten.

Auch ist noch völlig unklar, wieviel von der ursprünglichen Idee eines Superhelden-Horrorfilms des Regisseurs Josh Boone letztendlich übrig bleiben wird. Schließlich ist der erste und bisdato einzige Trailer schon fast zwei Jahre alt. Allerdings soll der neue Cut von Disney dessen ursprüngliche Vision deutlich näher kommen.