Vorbild Sykrim: Der Xbox-Chef möchte, dass wir Starfield noch zehn Jahre lang spielen

Werden wir Starfield so lange spielen wie Skyrim?

Starfield ist zweifellos ein riesiges Rollenspiel: Dank den über 1.000 Planeten und dem ungewöhnlichen New Game Plus kann man Bethesdas neuesten Titel theoretisch schon jetzt ziemlich lange spielen. Noch mehr erhofft sich Xbox-Chef Phil Spencer: Laut ihm soll Starfield sogar genauso langlebig werden wie The Elder Scrolls: Skyrim.

Das ist unser Ziel

Spencer wurde kürzlich auf der in São Paulo stattfindenden Comic Con Experience interviewt, und kam dabei auch auf Starfield und dessen Zukunft zu sprechen. Trotz durchwachsener Bewertungen und sinkender Spielerzahlen auf Steam ließ sich der Xbox-Chef keine Verunsicherung anmerken.

1:33:21 Ist Starfield ein gutes Weltraumspiel? - mit Captain Collins

Auf die Frage, ob er es sich vorstellen könne, dass Starfield wie Skyrim 12 Jahren nach Release ungebrochen beliebt sei, reagierte Spencer zuversichtlich: Genau das sei Microsofts Ziel. Die nächsten wichtigen Schritte seien schon geplant:

Wir haben schon angekündigt, dass unsere nächste Erweiterung namens Shattered Space kommt. Wir haben der Community bereits versichert, dass sie alle Mod-Werkzeuge bekommen, damit sie ihre eigenen Inhalte in Starfield erstellen können, was für Skyrim so wichtig war.

Aus diesem Grund hat der Xbox-Chef eine Menge Vertrauen , dass Starfield über Jahre gespielt werden wird. Dass man Starfield über mehrere Jahre hinweg mit neuen Inhalten und Updates unterstützen will, betonte vor dem Release auch schon Chefentwickler Todd Howard. So seien mehrere große Erweiterungen, sowie einige kleinere DLCs geplant.

Ob dieser Plan aufgeht, steht allerdings noch in den Sternen: Aktuell müssen sich die Spielerzahlen von Starfield zumindest auf Steam der Special Edition von Skyrim geschlagen geben. Vielleicht können Mod-Unterstützung und ein eventueller Release der Story-Erweiterung im nächsten Jahr die Wende bringen.

Glaubt ihr, dass ihr Starfield auch noch in einigen Jahren spielen könnt, und werdet? Oder habt ihr das neue Rollenspiel von Bethesda bereits zur Seite gelegt und nehmt es so schnell nicht mehr in die Hand? Was müssten die Entwickler liefern, damit ihr Starfield weiter spielt, oder es erneut ausprobiert? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!