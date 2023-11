Starfields Meeresbewohner sind nicht mit bloßem Auge zu sehen und sorgen deshalb für Staunen

Für dieses Bild musste leider eine unschuldige Alienkreatur ihr Leben lassen.

Starfield lässt uns zwar auf über 1.000 Planeten landen und sie relativ frei erkunden, ein Gebiet bleibt uns jedoch verschlossen: In Flüssen, Seen und Gewässern können wir zwar rumplanschen, aber keinen Blick unter die Wasseroberfläche werfen. Während wir in vorherigen Spielen wie Fallout 4 und Skyrim auch tauchen konnten, ist das in Starfield nämlich nicht möglich. Dennoch gibt es hier etwas zu entdecken.

Unsichtbare Meeresbewohner

Denn auch in den Gewässern des Rollenspiels leben oft Alienkreaturen. Da sie aber meist unter der Wasseroberfläche bleiben, sind sie mit bloßem Auge gar nicht zu erkennen und können leicht übersehen werden. So stellte Tyraniczar auf Reddit erst nach über 300 Stunden in Starfield erstaunt fest, dass es überhaubt Meeresbewohner gibt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Diese Kreaturen sind auch nicht nur Umrisse, die auf eurem Scanner erscheinen. Allerdings ist der einzige Weg, sie in ihrer ganzen Pracht zu sehen, sie zu töten und anschließend aus dem Wasser zu zerren, wie es auch Tyraniczar gemacht hat. Einige Fans sind deshalb auch überzeugt, dass Unterwassererkundung zunächst ein geplantes Feature für Starfield war, das später gestrichen wurde.

Der Ersteller des Reddit-Threads und einige andere Spielerinnen und Spieler sprechen außerdem eine Warnung aus: Falls ihr darauf aus seid, einen Planeten zu 100 Prozent zu erforschen und ihr vergeblich nach fehlenden Kreaturen sucht, findet ihr sie oft im Wasser.

Um garantiert zu einem Gewässer zu kommen, müsst ihr einen Landepunkt auswählen, der möglichst nah am Ozean liegt. Als Beschreibung sollte euch dann das Biom mit dem Vermerk Küste in Klammern angezeigt werden. Landet ihr dort, könnt ihr oft schon das Meer erspähen. Sollte das nicht der Fall sein, dann öffnet die Oberflächenkarte und sucht nach einem vollkommen flachen Gebiet, dabei handelt es sich um das Meer.

Wusstet ihr bereits, dass es in Starfield auch schwimmende Alienkreaturen gibt, oder habt ihr bisher nur Landlebewesen entdeckt? Hättet ihr euch gewünscht, dass es auch möglich ist abzutauchen und die Ozeane zu erforschen? Oder ist euch das Forschen sowieso nicht wichtig und ihr erledigt lieber Quests oder werdet zum Weltraumpirat? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!